В февраля 10 автомобильных марок в России поменяли цены

Под исследование агентства "Автостат" попали все автомобильных бренды, официально представленных на российском рынке. Срез цен делался на период с 16 по 28 февраля 2018 года и выявил измения цен у 10 марок.

Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class в одной комплектации G 500, причем его цена выросла на 0,3%. Infiniti предлагает купе Q60 в новой комплектации Sport Proactive с бензиновым двигателем в 3 л (405 л.с.) и автоматической коробкой по цене 3 105 000 рублей. Минимальная и максимальная цена этой модели выросла на 2,5%.

У массовых марок китайская Geely подняла цену кроссовера Emgrand Х7 на 2,1– 3,7%. В то же время немецкий Volkswagen снизил цену седана Passat в комплектации Life Plus сразу на 14,5-14,7%.

Toyota начала продажи минивэна Alphard нового поколения в трех комплектациях с двигателем 3,5 л (300 л.с.) и автоматической коробкой по цене от 4 396 000 до 4 750 000 рублей. По сравнению с предыдущим поколением минимальная цена данной модели выросла на 22,9%, максимальная – на 8,3%.