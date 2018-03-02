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© АвтоВести

2 марта 2018 09:58

Аналитика 130

В февраля 10 автомобильных марок в России поменяли цены

Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями. И если в прошлом году переписывание прайсов в некотором смысле следовало позитивной динамике продаж в отрасли и некоторые модели дешевели, то в этом году цены продолжают расти. Хотя нашлись и исключения.

Под исследование агентства "Автостат" попали все автомобильных бренды, официально представленных на российском рынке. Срез цен делался на период  с 16 по 28 февраля 2018 года и выявил измения цен у 10 марок.

Подсчитано, как подорожали автомобили в России за последние три года...

Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class в одной комплектации G 500, причем его цена выросла на 0,3%. Infiniti предлагает купе Q60 в новой комплектации Sport Proactive с бензиновым двигателем в 3 л (405 л.с.) и автоматической коробкой по цене 3 105 000 рублей. Минимальная и максимальная цена этой модели выросла на 2,5%.

У массовых марок китайская Geely подняла цену кроссовера Emgrand Х7 на 2,1– 3,7%. В то же время немецкий Volkswagen снизил цену седана Passat в комплектации Life Plus сразу на 14,5-14,7%.

Toyota начала продажи минивэна Alphard нового поколения в трех комплектациях с двигателем 3,5 л (300 л.с.) и автоматической коробкой по цене от 4 396 000 до 4 750 000 рублей. По сравнению с предыдущим поколением минимальная цена данной модели выросла на 22,9%, максимальная – на 8,3%.

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