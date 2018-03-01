Стартовали российские продажи самой быстрой модели Kia

Официальные дилеры марки Kia с 1 марта 2018 начали продавать новый фастбек под названием Stinger, который стал самой стильной и динамичной моделью корейской марки. Автомобиль доступен у нас с задним или полным приводом, а также с двумя бензиновыми двигателями: четырехцилиндровым 2,0 T-GDI с турбонаддувом (197 и 249 л.с.) и шестицилиндровым 3,3 V6 T-GDI с двойным турбонаддувом (370 л.с.). Начальная стоимость - от 1 899 900 рублей за заднеприводную версию Comfort.

В базе "Стингеру" доступны самоблокирующийся дифференциал, трехзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, запуск двигателя с кнопки, подогрев руля и передних кресел, мультмедийная система с семидюймовым дисплеем, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, галогеновые фары, датчики парковки и камера заднего вида с динамической разметкой.



Самый дорогой 2-литровый "Стингер" - это версия GT Line. У нее полный привод, 247-сильный мотор и особый стайлинг, отличающий ее от младших комплектаций. В списке оснащения появляются 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых, панорамная крыша и люк, система кругового обзора, электронный джойстик-селектор коробки передач (Shift by Wire), аудиосистема Harman/Kardon с 15 динамиками и электрорегулировка рулевой колонки. Обойдется такой Stinger в 2 659 900 рублей.

Ну а самый дорогой вариант Stinger за 3 229 900 рублей - это полноприводная модификация GT с 370-сильным V6, которая способна набирать 100 км/ч всего за 4,9 секунды. На автомобиль такой устанавливаются тормоза Brembo увеличенной размерности и регулируемая подвеска с электронным управлением (ECS). В 2-литровых версиях подвеска пассивная, с адаптированным под Россию клиренсом в 150 мм, а у Stinger GT клиренс занижен до европейских 130 мм. Также предусмотрена функция быстрого старта Launch Control.