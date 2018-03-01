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© www.most.life

1 марта 2018 18:19

Дороги 15642

Путин рассказал, когда откроют автомобильное движение по Крымскому мосту

Мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой Россией, стал одним из крупнейших инфраструктурных объектов последних лет. Президент РФ назвал сроки, когда заработает скоростная альтернатива медленной паромной переправе. И поручил обустроить другие российские дороги.

Автомобильное движение по новому Крымскому мосту должно быть запущено уже через "несколько месяцев". Об этом Владимир Путин сообщил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Возможно, это означает, что проехать на автомобиле из Тамани в Керчь можно будет раньше запланированного срока (декабрь 2018 года). 

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По словам главы государства, запуск автомобильного перехода через Керченский пролив даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья.

Отметим, что автодорожная часть моста на полуостров Крым будет иметь 4 полосы движения, а общая протяженность перехода составит 19 км. Расчетное время проезда моста на автомобиле - 10 минут, а разрешенная скорость движения - 120 км/ч. Переход станет важнейшим инфраструктурным объектом России и станет более удобной и дешевой альтернативой морским паромам - пока единственному способу попасть в Крым на автомобиле. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в 2019 года.

Вдобавок Владимир Путин поручил правительству фактически удвоить расходы на обустройство российских дорог. В ближайшие шесть лет на дорожное строительство должны выделить более 11 млрд рублей. Для сравнения, в промежутке с 2012 по 2017 года сумма финансирования составила 6,4 млрд рублей. 

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