Разобранный автомобиль московского каршеринга обнаружили в поле

Злоумышленники разобрали по запчастям и бросили в поле автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий столичной службе каршеринга Car5. Машину обнаружили в подмосковном Лыткарино. Судя по опубликованным в СМИ фотографиям, на нем отсутствовали многие кузовные детали: как минимум, передние двери, крышка багажника и задняя оптика. Запчасти, очевидно, отправятся прямиком на разборку.

Удалось ли компании-оператору и правоохранительным органам установить личность "пользователей", которые последними арендовали этот автомобиль, пока неизвестно. При регистрации служба каршеринга верифицирует клиентов, требуя фотографии водительского удостоверения, а также титульной страницы паспорта и разворота с регистрацией. После проверки документов пользователя подключают к услуге.

Кстати, это не единственный случай вандализма в каршеринге с целью наживы. Осенью 2016 года за разбором прокатного автомобиля службы "Делимобиль" на запчасти в Москве сразу трижды попадался владелец одного из таксопарков. А еще несколькими месяцами ранее такой же "Солярис" буквально "раздели" догола. В обоих случаях злоумышленники были найдены.