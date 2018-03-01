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1 марта 2018 17:15

Автокурьезы 4530

Разобранный автомобиль московского каршеринга обнаружили в поле

Неустановленные "пользователи" одного из сервисов каршеринга решили пустить арендованный автомобиль на разборку. Разукомплектованную машину нашли на одном из полей в Подмосковье.

Злоумышленники разобрали по запчастям и бросили в поле автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий столичной службе каршеринга Car5. Машину обнаружили в подмосковном Лыткарино. Судя по опубликованным в СМИ фотографиям, на нем отсутствовали многие кузовные детали: как минимум, передние двери, крышка багажника и задняя оптика. Запчасти, очевидно, отправятся прямиком на разборку.

У "Яндекса" заработал собственный каршеринг

Удалось ли компании-оператору и правоохранительным органам установить личность "пользователей", которые последними арендовали этот автомобиль, пока неизвестно. При регистрации служба каршеринга верифицирует клиентов, требуя фотографии водительского удостоверения, а также титульной страницы паспорта и разворота с регистрацией. После проверки документов пользователя подключают к услуге.

В Москве разбили каршеринговую Ferrari

Кстати, это не единственный случай вандализма в каршеринге с целью наживы. Осенью 2016 года за разбором прокатного автомобиля службы "Делимобиль" на запчасти в Москве сразу трижды попадался владелец одного из таксопарков. А еще несколькими месяцами ранее такой же "Солярис" буквально "раздели" догола. В обоих случаях злоумышленники были найдены.

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