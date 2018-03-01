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© Mercedes-Benz

1 марта 2018 09:43

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Названы российские цены на новый пикап Mercedes-Benz

Компания "Мерседес" объявила старт предзаказов на утилитарный X-Класс, который претендует на роль премиальной модели в сегменте пикапов. Новинка оказалась заметно дороже своих главных конкурентов.

Российские дилеры Mercedes-Benz с 1 марта 2018 года начали принимать предварительные заказы на новый пикап X-Класса. Живые автомобили появятся в шоурумах только в июне, но стоимость уже известна. Самая доступная версия X 220 d с 2,3-литровым турбодизелем на 163 л.с. и 6-ступенчатой механической КП в исполнении Pure (неокрашенные бамперы, галогенки и т.д.) будет стоить от 2 899 000 рублей. 

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Пикап следующего уровня - это более мощная версия X 250 d Progressive со 190-сильным дизелем битурбо, который сочетается с 7-ступенчатым автоматом 7G-Tronic и стоит от 3 169 000 рублей.

Статус самой престижной комплектации Mercedes-Benz X-Класса принадлежит версии Power c минимальным ценником от 3 499 000 рублей.

В список оснащения дорогого Х-Класса за 3,5 млн входят кожаная обивка руля, селектора КП и рычага стояночного тормоза, аудиосистема с 8 динамиками, камера 360-градусного обзора, климат-контроль, модуль Mercedes me connect, парковочные датчики, электронные ассистенты подъема и спуска и многое другое.

Таким образом, новый Mercedes-Benz X-Класса оказался самым дорогим пикапом в своем сегменте. Например, близкий по имиджу, статусу и технике Volkswagen Amarok в России стартует с 2 167 500 рублей за "голую" машину, хотя хорошо оснащенные версии тоже переваливают за 3,5 млн рублей. А японский Toyota Hilux с дизелем и МКП можно купить по цене от 2 115 000 рублей, а самый "навороченный" не вылезет за рамки бюджета в 2,7 млн.

Со временем в гамме Х-Класса помимо двигателей 2,3 л "ниссановского" происхождения появится и топовая модификация X350d 4Matic с постоянным полным приводом и 3-литровым турбодизельным V6, который выдает 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Премьера такого автомобиля состоится на автосалоне в Женеве, а европейские продажи начнутся в середине года. Соответственно в Россию такой Х-Класс попадет еще позже.

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