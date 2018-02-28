Skoda Superb станет гибридной в следующем году

Гибридная версия Skoda Superb выйдет на рынок в 2019 году, сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на собственные источники. Большой лифтбек станет первой моделью в семействе Skoda, который получит подключаемую гибридную силовую установку PHEV.

Сама же эта установка, впрочем, уже знакома по другим моделям концерна VAG - она аналогична той, что используется на гибриде Volkswagen Passat GTE. В роли ДВС в ней выступает 1,4-литровый турбомотор мощностью 154 л.с., вместе с ним работает 114-сильный электромотор, спаренный с роботизированной коробкой DSG. Суммарная мощность силовой установки составляет 215 лошадиных сил.



Как заявляют в Skoda, Superb PHEV будет способен проехать порядка 70 километров на одной электротяге - это, к слову, больше, чем у "донорского" Passat GTE, поскольку чехи решили установить более емкие батареи. По прогнозам главы отдела разработок силовых установок Skoda Мартина Хрдлики, Superb окажется еще и немного экологичнее, чем "Пассат".



Кроме того, в перспективе эту силовую установку могут адаптировать и для других моделей Skoda - ее может получить Kodiaq, а ее упрощенная форма имеет шансы появиться на моделях Octavia и Karoq. Правда, по словам Хрдлики, это уже не столько вопрос технологий, сколько вопрос заинтересованности потребителей - маркетологам марки предстоит выяснить, гибридные версии каких моделей вызывают интерес у аудитории, а какие вполне могут обойтись и традиционными ДВС.