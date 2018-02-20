Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
325763
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
241962
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
189049
© Honda
Новинки

Honda анонсировала семиместную гибридную версию CR-V

На международном автосалоне в Женеве компания Honda представит европейскую модификацию кроссовера CR-V - европейцы будут первыми, кто получит эту модель с гибридной силовой установкой и парой дополнительных посадочных мест в салоне.

Гибридную силовую установку Honda CR-V возглавляет 2-литровый бензиновый двигатель, который работает по циклу Аткинсона, а компанию ему составляют два электромотора. Один из электромоторов работает как генератор, а второй - тяговый. Привычной коробки передач в составе этого гибрида нет - трансмиссия представлена одной передачей с фиксированным передаточным числом. Аналогичная силовая установка внедрена и на новом поколении Honda Accord.

Гибрид - многорежимный: CR-V может двигаться на одной только электротяге, только на двигателе внутреннего сгорания с периодическим подключением электромотора для разгона или в смешанном гибридном режиме. Сам ДВС может выступать не только как тяговый силовой агрегат, но и как генератор для зарядки батарей.

Lexus показал свой новый компактный кроссовер.

Помимо гибридной версии, в Европе будет доступна и классическая бензиновая модификация CR-V с 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Двигатель работает с шестиступенчатой механикой или с бесступенчатым вариатором.

Помимо дополнительного ряда пассажирских кресел, европейский вариант CR-V оснастят новой мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, функцией бесконтактного открывания багажника, аэродинамическими шторками на решетке радиатора и другими полезными опциями.

Все модификации европейского CR-V по умолчанию будут переднеприводными, а за доплату будет доступна система полного привода Real Time AWD. У европейских дилеров бензиновые CR-V появятся осенью 2018 года, а гибридные версии придется подождать до начала 2019 года.

В России Honda CR-V продается с более консервативными бензиновыми атмосферными моторами объемом 2 и 2,4 литра в паре с бесступенчатым вариатором. Диапазон цен на кроссовер - от 1 859 900 до 2 469 900 рублей.

 

Новинки

Skoda Superb станет гибридной в следующем году

Автопром

Компания Porsche все-таки не будет отказываться от дизелей

Skoda Superb станет гибридной в следующем году Чешский автопроизводитель, следуя современной моде, постепенно развивает идею электрификации модельного ряда. Одним из первых перспективную силовую установку примерит на себя флагман марки, Superb, у которого в пару к ДВС скоро появится электромотор.
В Россию приедут еще два китайских "Ховера" Компания China Automarket ранее возобновила выпуск знакомых россиянам рамных внедорожников Great Wall Hover H3/H5 под новым именем Hower. Машины выпускаются на заводе "Ставрополь Авто" в городе Михайловск. В 2018 году компания планирует вывести на наш рынок новые модели, одна из которых уже тоже знакома российским покупателям.
ГАЗ представил новый электробус со сверхбыстрой зарядкой Электрические автобусы продолжают внедряться в российские пассажироперевозки. Но их продвижение сдерживает долгое время зарядки, на время которой автобус выпадает из работы. Теперь "Группа ГАЗ" представила электробус, которыя заряжается всего за несколько минут.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера