Honda анонсировала семиместную гибридную версию CR-V

Гибридную силовую установку Honda CR-V возглавляет 2-литровый бензиновый двигатель, который работает по циклу Аткинсона, а компанию ему составляют два электромотора. Один из электромоторов работает как генератор, а второй - тяговый. Привычной коробки передач в составе этого гибрида нет - трансмиссия представлена одной передачей с фиксированным передаточным числом. Аналогичная силовая установка внедрена и на новом поколении Honda Accord.



Гибрид - многорежимный: CR-V может двигаться на одной только электротяге, только на двигателе внутреннего сгорания с периодическим подключением электромотора для разгона или в смешанном гибридном режиме. Сам ДВС может выступать не только как тяговый силовой агрегат, но и как генератор для зарядки батарей.

Помимо гибридной версии, в Европе будет доступна и классическая бензиновая модификация CR-V с 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Двигатель работает с шестиступенчатой механикой или с бесступенчатым вариатором.



Помимо дополнительного ряда пассажирских кресел, европейский вариант CR-V оснастят новой мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, функцией бесконтактного открывания багажника, аэродинамическими шторками на решетке радиатора и другими полезными опциями.



Все модификации европейского CR-V по умолчанию будут переднеприводными, а за доплату будет доступна система полного привода Real Time AWD. У европейских дилеров бензиновые CR-V появятся осенью 2018 года, а гибридные версии придется подождать до начала 2019 года.



В России Honda CR-V продается с более консервативными бензиновыми атмосферными моторами объемом 2 и 2,4 литра в паре с бесступенчатым вариатором. Диапазон цен на кроссовер - от 1 859 900 до 2 469 900 рублей.