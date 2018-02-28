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© Mercedes

28 февр 2018 16:30

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Mercedes везет в Женеву самую мощную версию пикапа X-Class

Премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class состоялась еще в июне прошлого года, однако его флагманская модификация с могучей дизельной "шестеркой" дебютирует только сейчас: новый X-Class 350d 4Matic предстанет во всей красе на автосалоне в Женеве в начале марта.

Модификация X350d 4Matic будет самой мощной - и самой дорогой - в семействе X-Class. В движение пикап приводится 3-литровым турбодизельным V6, который выдает 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента с 1 400 оборотов в минуту. Этот мотор - разработка самой компании Mercedes-Benz, в то время как младшие модификации пикапа получили "ниссановский" дизель.

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Динамика - не самый важный показатель для пикапа, однако версии X350d есть, чем гордиться: разгон до сотни занимает вполне "легковые" 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 205 километров в час. Двигатель работает в паре с семиступенчатым автоматом, пикап по умолчанию оснащен понижайкой, а за доплату можно заказать блокировку заднего дифференциала.

В этой модификации система полного привода 4Matic по умолчанию посылает 60% крутящего момента на заднюю ось и предлагает три предустановленных режима работы трансмиссии под разные дорожные условия. Дорожный просвет составляет 222 миллиметра, глубина преодолеваемого брода составляет 0,6 метра.

Топовый мотор будет доступен для пикапов в исполнениях Progressive и Power. В следующем месяце для этих комплектаций станут доступны новые колесные диски, а также особый набор дополнительных аксессуаров.

Европейские продажи ْ350d начнутся в середине 2018 года, цена в Германии составит 53 360 евро.  

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