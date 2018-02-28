Компания Porsche все-таки не будет отказываться от дизелей

Напомним, британское издание Autocar со ссылкой на представителей компании Porsche сообщило, что автопроизводитель прекратил инвестировать в разработки дизелей нового поколения, дизельные версии Macan и Panamera сняты с производства, а новое поколение кроссовера Cayenne дизельный мотор не получит.

Такое решение было якобы продиктовано падением спроса на дизельные версии (у Porsche это 15% от общих глобальных продаж марки), "Дизельгейтом" и неким "культурным сдвигом" в сознании клиентов марки, которые все больше интересуются бензиновыми и гибридными модификациями.



Однако глава отдела продаж Porsche Детлев фон Платен в интервью изданию Automotive News заверил, что компания в обозримом будущем отказываться от дизельных моторов не планирует: в течение 2018 года будет представлена версия нового Cayenne на тяжелом топливе, да и младший Macan едва ли распрощается с дизелем до смены поколений. По словам топ-менеджера, для кроссоверов дизельные двигатели все еще имеют смысл, поскольку покупателям таких моделей зачастую нужны экономичность и высокий крутящий момент. В свете этого примечательно, что про дизельную Panamera фон Платен не упомянул.



Тем не менее, интерес Porsche в чисто электрических силовых установках очевиден. Например, следующее поколение Porsche Macan, которое выйдет в 2021 году, уже должно получить полностью электрическую силовую установку - не говоря уже о Porsche Mission E, электрическом "собрате" модели Panamera, который выйдет даже раньше нового "Макана". А инвестиции в электрификацию модельного ряда были увеличены вдвое - до шести милилардов евро. Это, помимо всего прочего, продиктовано и постоянным ужесточением экологических стандартов.