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© Ford

27 февр 2018 19:02

Дороги 405

В США разрешили испытывать "бесчеловечные" автомобили

Власти США пошли на решительный шаг и разрешили не просто испытывать на дорогах общего пользования автомобили с автопилотом, но и выпускать тестовые в поездки без водителя в салоне.

На подобный смелый шаг решились власти Калифорнии. Ранее регулирующие они разрешили тестировать на дорогах штата машины, управляемые компьютером, но при этом за рулем должен был сидеть испытатель. Но со 2 апреля этого года на территории штата можно тестировать "беспилотники", в салонах которых вообще нет водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление автотранспортного управления штата.

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Впрочем, отсутствующий в салоне испытатель все равно должен наблюдать за движением беспилотного автомобиля, но теперь он может делать это дистанционно. При этом водитель должен иметь возможность взять на себя управление машиной, а также при необходимости установить связь с сотрудниками правоохранительных органов.

Власти штата рассчитывают получить от компаний-операторов данных транспортных средств описание систем, которые позволят им обеспечивать удаленный контроль над машинами.

Кроме того, операторы должны доказать, что их машины соответствуют имеющимся в штате нормам кибербезопасности. В автомобилях должны иметься достаточные средства защиты, призванные не допустить перехвата хакерами контроля над ним.

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