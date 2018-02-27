В США разрешили испытывать "бесчеловечные" автомобили

На подобный смелый шаг решились власти Калифорнии. Ранее регулирующие они разрешили тестировать на дорогах штата машины, управляемые компьютером, но при этом за рулем должен был сидеть испытатель. Но со 2 апреля этого года на территории штата можно тестировать "беспилотники", в салонах которых вообще нет водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление автотранспортного управления штата.

Впрочем, отсутствующий в салоне испытатель все равно должен наблюдать за движением беспилотного автомобиля, но теперь он может делать это дистанционно. При этом водитель должен иметь возможность взять на себя управление машиной, а также при необходимости установить связь с сотрудниками правоохранительных органов.

Власти штата рассчитывают получить от компаний-операторов данных транспортных средств описание систем, которые позволят им обеспечивать удаленный контроль над машинами.

Кроме того, операторы должны доказать, что их машины соответствуют имеющимся в штате нормам кибербезопасности. В автомобилях должны иметься достаточные средства защиты, призванные не допустить перехвата хакерами контроля над ним.