ГАЗ представил новый электробус со сверхбыстрой зарядкой

В новом электробусе установили литий-титанатные батареи, которые обеспечивают быструю зарядку всего за 10-18 минут, позволяя использовать машину на городских маршрутах с пробегом до 350 км в день. Сам электробус разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе проверенного низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.

Новинка рассчитана на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест. В машине двухзонный климат-контроль, мультиплексная система управления, удаленно отслеживающая более 300 параметров (состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.), а также системой наклона автобуса на остановках и комплексом видеонаблюдения.

Ранее "Группа ГАЗ" уже провела длительные испытания прототипа электробуса в России, котоырй за время тестовой эксплуатации в Москве с января по июль 2017 года прошел более 13,5 тыс. км и перевез более 25 000 пассажиров.

Ожидается, что электробусы начнут активно работать в Москве уже в этом году, а к 2020 году они заменят автобусы с традиционным ДВС.