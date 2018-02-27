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© Группа ГАЗ

27 февр 2018 18:09

Новинки 579

ГАЗ представил новый электробус со сверхбыстрой зарядкой

Электрические автобусы продолжают внедряться в российские пассажироперевозки. Но их продвижение сдерживает долгое время зарядки, на время которой автобус выпадает из работы. Теперь "Группа ГАЗ" представила электробус, которыя заряжается всего за несколько минут.

В новом электробусе установили литий-титанатные батареи, которые обеспечивают быструю зарядку всего за 10-18 минут, позволяя использовать машину на городских маршрутах с пробегом до 350 км в день. Сам электробус разработан при участии МГТУ им. Баумана на базе проверенного низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.

Новинка рассчитана на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест. В машине двухзонный климат-контроль, мультиплексная система управления, удаленно отслеживающая более 300 параметров (состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.), а также системой наклона автобуса на остановках и комплексом видеонаблюдения.

 

Ранее "Группа ГАЗ" уже провела длительные испытания прототипа электробуса в России, котоырй за время тестовой эксплуатации в Москве с января по июль 2017 года прошел более 13,5 тыс. км и перевез более 25 000 пассажиров.

Ожидается, что электробусы начнут активно работать в Москве уже в этом году, а к 2020 году они заменят автобусы с традиционным ДВС.

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