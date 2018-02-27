В Россию приедут еще два китайских "Ховера"

В 2018 году компания планирует запустить в России производство и продажи еще двух новых моделей, сообщает "Автостат". Первая - это рамный пикап DW Wingle, который представляет собой лицензионный Great Wall Wingle 5. Ранее такой пикап Great Wall уже продавался в нашей стране с полным приводом, 4-дверной кабиной и бензиновым мотором объемом 2,2 л и отдачей 106 л.с.

Вывод такой модели на растущий российский авторынок может быть актуален, так как ниша бюджетных пикапов у нас сегодня фактически представлена только одноименной машиной от УАЗа.

Haval M6

Второй моделью станет кроссовер DW Hower M6 - лицензионный Haval M6, который сменяет устаревшую модель Haval H6 первого поколения, которая является одним из бестселлеров в Китае. На местном рынке у М6 бензиновый турбомотор 1,5 л (150 л.с., 210 Нм) в паре с МКПП или 6-ступенчатым автоматом.

Сейчас компания сертифицирует обе модели, а начало производства и продаж запланированы на вторую половину 2018 года. Планы по выпуску автомобилей DW Hower находятся в стадии уточнения, самой массовой моделью в этом году останется рамный внедорожник DW Hower H3.