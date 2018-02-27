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© Volkswagen

27 февр 2018 09:58

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В Европе определили самые популярные автомобили

Ежемесячный рейтинг естселлеров на европейском рынке, как правило, выглядит довольно однотипно. В особом почете здесь "Гольфы" и компактные хэтчбеки В-класса. В декабре 2017 года на второе место вроде бы вырвался кроссовер Nissan Qashqai, но его быстро оттеснили, и в январе 2018 года все выглядит привычно.

Вкусы европейских покупателей принципиально отличаются от предпочтений россиян. У нас в лидерах бюджетные седаны, но Европа предпочитает хэтчбеки. И модельный ряд предсказуем. Так, самой продаваемой моделью в Европе в январе 2018 года остался Volkswagen Golf с показателем 43145 реализованных машин (+15%). Такие данные представила компания Jato Dynamics, на которую ссылается "Автостат".

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Второе место у Ford Fiesta: прирост продаж составил 4% - до 25878 автомобилей. Третий результат показал Renault Clio. Продажи этой модели в январе - 24820 единиц, что равно уровню прошлого года.

Четвертый - Volkswagen Polo, который нашел 22752 европейских покупателя (-4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda Octavia, разошедшаяся тиражом 21588 экземпляров (+14%).

В десятку самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (21246 шт., +6%), Volkswagen Tiguan (20722 шт., -6%), Nissan Qashqai (20642 шт., +7%), Toyota Yaris (20155 шт., +27%) и Citroen C3 (18721 шт., +15%).

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