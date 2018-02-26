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© Скриншот из видео Audi

26 февр 2018 19:10

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Премьера Audi A6 нового поколения состоится в Женеве

Компания Audi готовится представить новое поколение бизнес-семейства А6, которое получит наиболее важные технологии от флагманских моделей. В их числе - новая платформа и автопилот третьего уровня.

Ингольштадтцы распространили официальный видеотизер с фрагментами семейства Audi A6 последнего поколения, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Женеве буквально через неделю. Внешность новинки должна быть предсказуема - автомобиль унаследует дизайн-код старших моделей А7 и А8.

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Новое поколение А6 с заводским индексом С8 будет построено на платформе MLB Evo и обзаведется самой цифровой архитектурой, позволяющей реализовать технологию автопилотирования 3-го уровня по классификации SAE (всего их шесть). Это означает, что автомобиль будет "условно автономным" и способен контролировать большинство параметров движения - разгон, торможения, повороты, следование по маршруту и так далее. Однако водитель при этом должен быть готов в любой момент вмешаться в процесс управления.



Аналогичная система искусственного интеллекта Audi Ai, получающая сведения от многочисленных радаров и систем детекции, уже реализована в лифтбеке А7 и седане А8, но до сих пор не активирована из-за пробелов в законодательстве. Очевидно, "а-шестой" тоже придется некоторое время подождать урегулирования бюрократических моментов. Ранее было обещано, что в Германии автопилот 3-го уровня разрешат уже в 2018 году.

Интерьер новинки, скорее всего, практически полностью скопирует внутреннюю архитектуру А7 с "виртуальной" приборной панелью, и двумя сенсорными экранами на центральной консоли, заведующими большинством функций.

Моторная гамма Audi A6 будет состоять из 2,0- и 3,0-литровых бензиновых и дизельных двигателей семейства TFSI/TDI, а также двух подзаряжаемых гибридов. Ожидаемая в 2019 году версия S6, скорее всего, получит 2,9-литровый твинтурбо от Porsche Panamera S и Audi RS5. Самый мощный и самый быстрый вариант Audi RS6 появится ближе к 2020 году и обзаведется по-настоящему "злым" двигателем V8 4,0 л с двойным турбонаддувом и электромотором - эта комбинация уже используется в новых Porsche Panamera Turbo S, Lamborghini Urus и Bentley Continental GTC.

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