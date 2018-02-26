Alpina выпустила мощный дизельный кроссовер, который не захотела делать BMW

Компания Alpina, известная своими доработками автомобилей марки BMW, представила новую модель кроссовера под названием XD3. Речь идет о модернизированном Х3 нового поколения с 3,0-литровым турбодизелем V6 с двойным турбонаддувом, отдачу которого с заводских 249 л.с. довели до 333 л.с. и 700 Нм. В итоге у "Альпины" получился один из самых быстрых дизельных вседорожников в мире.

До 100 км/ч новинка разгоняется всего за 4,9 секунды, а максимальная скорость кроссовера при этом составляет 254 км/ч. Одной лишь доработкой двигателя дело, разумеется, не ограничилось: специалисты Alpina перенастроили систему полного привода XDrive, которая вроде как должна обеспечить еще более высокий уровень механического сцепления.

Вдобавок кроссовер Alpina XD3 получил спортивную подвеску с электронно управляемыми амортизаторами, а также активный задний дифференциал. В "базовом" исполнении автомобиль оснащается 20-дюймовыми колесами, а за доплату размерность фирменных многоспицевых дисков можно увеличить до 22 дюймов.

Сколько будет стоить мощный дизельный Х3 в исполнении "Альпины", пока не сообщается. Прием предзаказов обещают открыть уже во втором квартале 2018 года. Цена на стандартный BMW X3 нового поколения с 249-сильным дизелем в России начинается с 3 690 000 рублей.