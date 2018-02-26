Alpina выпустила мощный дизельный кроссовер, который не захотела делать BMW

26 февр 2018 18:03Новинки 714
Немецкие тюнеры из "Альпины" оперативно подхватывают новинки баварского производителя и модернизируют их. На сей раз ателье подготовило мощную дизельную версию BMW X3 последнего поколения.
Компания Alpina, известная своими доработками автомобилей марки BMW, представила новую модель кроссовера под названием XD3. Речь идет о модернизированном Х3 нового поколения с 3,0-литровым турбодизелем V6 с двойным турбонаддувом, отдачу которого с заводских 249 л.с. довели до 333 л.с. и 700 Нм. В итоге у "Альпины" получился один из самых быстрых дизельных вседорожников в мире.
До 100 км/ч новинка разгоняется всего за 4,9 секунды, а максимальная скорость кроссовера при этом составляет 254 км/ч. Одной лишь доработкой двигателя дело, разумеется, не ограничилось: специалисты Alpina перенастроили систему полного привода XDrive, которая вроде как должна обеспечить еще более высокий уровень механического сцепления.
Вдобавок кроссовер Alpina XD3 получил спортивную подвеску с электронно управляемыми амортизаторами, а также активный задний дифференциал. В "базовом" исполнении автомобиль оснащается 20-дюймовыми колесами, а за доплату размерность фирменных многоспицевых дисков можно увеличить до 22 дюймов.
Сколько будет стоить мощный дизельный Х3 в исполнении "Альпины", пока не сообщается. Прием предзаказов обещают открыть уже во втором квартале 2018 года. Цена на стандартный BMW X3 нового поколения с 249-сильным дизелем в России начинается с 3 690 000 рублей.