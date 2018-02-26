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© Carobka.ru

26 февр 2018 16:29

Автопром 1554

Новое поколение Lada 4x4 будут производить в Бразилии

Организация сборки новой Lada 4x4 в Бразилии станет возвращением российской модели на местный рынок, с которого она ушла в 90-е годы.

Новое поколение Лады 4x4 с внутризаводским индексом NG (New Generation) будет выпускаться не только в России. Так, еще одной сборочной площадкой может стать бразильский завод Renault-Nissan, сообщает "За рулем" со ссылкой на местное издание Gazeta de Povo. Вазовские модели продавались на бразильском рынке в 90-е годы - кроме "Нивы" там также предлагались "Самары" и классические "Жигули".

Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах...

Ранее уже сообщалось, что так называемая "Нива-3" будет построена на общей платформе с Renault Duster (платформа Global Access), а значит, станет еще более "легковым" кроссовером (у текущей Lada 4x4 тоже несущий кузов).

За основу для новой Lada возьмут шасси от недавно представленного "Дастера" второго поколения с поперечным расположением двигателя. Причем, исходное шасси основательно доработают, чтобы существенно увеличить внедорожный потенциал "Лады" по сравнению с "французом".

Самое интересное, что "Нива-3" может получить сразу две модификации - более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, и серьезную внедорожную. Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и "понижайкой", которую "АвтоВАЗ" якобы разработает самостоятельно на основе "дастеровской" МКП TL8. 

Причем, если отдельные технические решения тольяттинских инженеров окажутся удачными, то они в будущем могут появиться и на самом Renault Duster. 

По предварительным данным, российских двигателей у новой "Нивы" не будет, по крайней мере, на первом этапе жизненного цикла. В качестве базового агрегата рассматривается знакомый по Xray "ниссановский" мотор HR16 объемом 1,6 л, который будет сочетаться с вариатором или автоматом.

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