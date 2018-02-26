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© АвтоВести

26 февр 2018 15:35

Автопром 1014

В России будут выпускать новый китайский кроссовер

Марка Changan недавно запустила российские продажи кроссовера CS75, но на старте доступны машины только китайской сборки. Однако в ближайшем будущем паркетники начнут выпускать и на отечественном автозаводе.

Компания Changan собирается в ближайшее время наладить локальное производство кроссовера CS75. Выпускать китайский паркетник стоимостью почти 1,5 млн рублей будут методом крупноузловой сборки на заводе "Чангана" в Липецкой области.

Названы комплектации и день начала российских продаж кроссовера Geely Atlas

"В настоящее время ведутся сертификация и работа, связанные с корректировкой производственной линии", - цитирует "Автостат" пресс-службу Changan Motors Rus.

Российские продажи среднеразмерной модели CS75 открылись в конце 2017 года. До появления локализованных машин эти паркетники будут импортироваться к нам из Китая. Автомобиль предлагается в конфигурациях с 1,8-литровым бензиновым турбомотором на 163 л.с., автоматом, а также передним либо полным приводом.

Начальная стоимость комплектации "Комфорт" в переднеприводном исполнении составляет 1 269 000 рублей, а топовый вариант "Люкс" с 4WD оценивается в 1 459 000 рублей. Повлияет ли на рублевую цену российская сборка, пока неизвестно.

На конвейере завода Changan в Липецке уже выпускается компактный городской паркетник CS35. В 2018 году китайцы собираются произвести у нас суммарно 2 300 автомобилей.

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