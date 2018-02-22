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© Jaguar Land Rover

22 февр 2018 20:10

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Компания Jaguar Land Rover выпустила очень живучий телефон

На международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне британский автопроизводитель выступит в необычном для себя амплуа и представит прочный смартфон для любителей активного отдыха. Мобильное устройство получило название Land Rover Explore.

Новый смартфон Land Rover Explore разработан совместно с компанией Bullitt Group. Заявлено, что смартфон способен выдержать интенсивную эксплуатацию в течение двух дней без подзарядки благодаря мощной батарее емкостью 4 000 мАч, а опционально будет доступна батарея емкостью 4 370 мАч.

Заявлено, что заряд смартфона держится даже при постоянно включенном дисплее и GPS-навигаторе. К тому же длительность работы аккумулятора можно удвоить с помощью опционального пакета Adventure Pack, который также увеличивает устойчивость и точность GPS-сигнала.

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Смартфон работает на базе операционной системы Android Nougat. Основу "железа" составляет десятиядерный процессор MTK Helio X27 с частотой 2,6 ГГц с 4 Гб оперативной памяти. Объем внутренней памяти телефона составляет 64Гб, предусмотрен дополнительный слот пот SD-карту, телефон также оснащен 16-мегапиксельной камерой.

Диагональ дисплея Land Rover Explore составляет 5 дюймов, сенсорный экран распознает прикосновения мокрых пальцев и рук в перчатках. У экрана есть специальный протектор, который защищает его от ударов: по результатам тестов, экран выдерживает падение с высоты 1,8 метра.

Также заявлено, что Land Rover Explore способен выдержать погружение в воду – неважно, пресную или соленую, и не теряет работоспособности в условиях экстремальных температур, повышенной влажности и тряски.

Land Rover Explore доступен вместе с набором Adventure Pack, который улучшает качество GPS-сигнала. Заказы на смартфон открываются 26 апреля 2018 года. Рекомендованная розничная цена стартует от 649 евро или 599 долларов.

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