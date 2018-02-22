Seat выпустил "заряженный" кроссовер под новым брендом

Как говорят в Seat, новый бренд Cupra сделан специально для "автомобильных энтузиастов". Под него в перспективе будут подводиться все "злые" модификации марки, и это позволит комфортно развести разную целевую аудиторию: те, кому нужен практичный и семейный автомобиль, выберут "гражданский" Seat, а любители скорости и динамики выберут ту же модель, но под брендом Cupra и в мощной спортивной версии.

Такую схему первым опробует на себе кроссовер Ateca - презентация новейшего Cupra Ateca состоялась в Барселоне. Под брендом Seat этот кроссовер является родным "братом" Volkswagen Tiguan - он построен на той же платформе MQB и располагает моторной гаммой, в которую входят типичные "фольксвагеновские" бензиновые и дизельные двигатели.



Под брендом Cupra кроссовер оперирует все теми же узлами и агрегатами концерна VAG, однако характеристики у него уже куда более серьезные: 2-литровый турбированный мотор форсирован до 300 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом DSG, привод - полный.



"Умная" трансмиссия постоянно следит за распределением крутящего момента по колесам, отслеживая скорость вращение каждого колеса, угол поворота руля, скорость и другие параметры. Кроме того, предусмотрены комплексные режимы настроек, самым продвинутый из которых называется Cupra - в этом режиме обостряется отклик при нажатии на педаль газа, а подвеска становится жестче.



Разгон до сотни занимает у Cupra Ateca 5,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 245 километров в час.