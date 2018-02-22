Появились подробности о российских версиях пикапа Mercedes-Benz

Согласно опубликованному документу, к выходу на российский рынок готовятся модификации X-Class с дизельным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,3 литра. В версии X220d этот мотор выдает 163 л.с., в версии X250d - 190 л.с.. В общем и целом модификаций заявлено четыре - и с тем, и с другим двигателем привод может быть как задним, так и полным 4Matic. Бензиновых X-Class в ОТТС не значится.

Пикап по умолчанию будут предлагать с шестиступенчатой механикой, но для версии X250d (как с задним, так и с полным приводом) опционально предусмотрен семиступенчатый автомат.



Российские пикапы, в соответствии с техническими требованиями, будут дополнительно оснащаться системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Также в списках оснащения можно ожидать систему контроля давления в шинах, датчик парковки, парковочную камеру заднего вида или камеры кругового обзора и так далее.



В базовую комплектацию всех версий входят электронная система стабилизации движения ESP, система экстренного торможения BAS, электронная система распределения тормозных сил EBV в сочетании с антиблокировочной системой ABS и противобуксовочная система ASR.



Напомним, пикап X-Class построен на лестничной раме Nissan Navara, от него же взята и пара базовых моторов - бензин и дизель - а топовый 3-литровый дизельный агрегат Mercedes-Benz взял из собственной гаммы. Кстати, "мерседесовский" дизель в перспективе тоже должен появиться в России.