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© Peugeot

22 февр 2018 16:30

Новинки 510

Новый Peugeot 508 представлен официально

Публичный дебют нового Peugeot 508 состоится в начале марта на автосалоне в Женеве, но производитель решил заранее раскрыть все подробности о седане. Как оказалось, новинке есть, чем похвалиться: в арсенал войдут система ночного видения, активная подвеска и масса других необычных "фишек".

Новое поколение седана Peugeot 508 построено на модульной платформе EMP2 и сбросило сразу 70 килограммов по сравнению с предшественником. Задняя подвеска - регулируемая, с переменным демпфированием.

В моторную гамму седана войдут бензиновые 1,6-литровые турбомоторы в вариантах мощности 180 или 225 лошадиных сил, а также дизельные агрегаты BlueHDi объемом 1,5 и 2 литра (130, 160 и 180 лошадиных сил). Кроме того, будет у модели и версия с гибридной силовой установкой - она появится в следующем году.

У Peugeot появился новенький "каблучок".

Новый 508-й получил небывало щедрый набор разнообразных технологичных ассистентов и систем: он оснащается системой ночного видения, способной распознавать движущиеся объекты в пределах 200-250 метров, функцией активного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, системой камер кругового обзора и массой других опций.

Не обошлось и без фирменного штриха Peugeot в виде приборной панели i-Cockpit, причем цифровой, диагональю 12,3 дюйма. У головного дисплея мультимедийной системы диагональ поменьше - 10 дюймов. К особенностям модели можно отнести и особые кресла, которые были сертифицированы экспертами немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника. Они оснащены регулируемой поясничной поддержкой и функцией массажа.

В список оснащения седана также входят аудиосистема Focal, панорамная крыша, отделка салона алькантарой и кожей с вставками из натурального дерева и многое другое.

Продажи нового Peugeot 508 стартуют в сетябре 2018 года, собирать автомобиль будут во Франции.   

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