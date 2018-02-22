Новый Peugeot 508 представлен официально

Новое поколение седана Peugeot 508 построено на модульной платформе EMP2 и сбросило сразу 70 килограммов по сравнению с предшественником. Задняя подвеска - регулируемая, с переменным демпфированием.



В моторную гамму седана войдут бензиновые 1,6-литровые турбомоторы в вариантах мощности 180 или 225 лошадиных сил, а также дизельные агрегаты BlueHDi объемом 1,5 и 2 литра (130, 160 и 180 лошадиных сил). Кроме того, будет у модели и версия с гибридной силовой установкой - она появится в следующем году.

Новый 508-й получил небывало щедрый набор разнообразных технологичных ассистентов и систем: он оснащается системой ночного видения, способной распознавать движущиеся объекты в пределах 200-250 метров, функцией активного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, системой камер кругового обзора и массой других опций.



Не обошлось и без фирменного штриха Peugeot в виде приборной панели i-Cockpit, причем цифровой, диагональю 12,3 дюйма. У головного дисплея мультимедийной системы диагональ поменьше - 10 дюймов. К особенностям модели можно отнести и особые кресла, которые были сертифицированы экспертами немецкой ассоциации по лечению и профилактике проблем позвоночника. Они оснащены регулируемой поясничной поддержкой и функцией массажа.



В список оснащения седана также входят аудиосистема Focal, панорамная крыша, отделка салона алькантарой и кожей с вставками из натурального дерева и многое другое.



Продажи нового Peugeot 508 стартуют в сетябре 2018 года, собирать автомобиль будут во Франции.