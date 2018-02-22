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© АвтоВести, Андрей Шульдешов

22 февр 2018 13:50

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В России начались продажи "вседорожной малолитражки" от Kia

Российские дилеры Kia открыли продажи маленького городского хэтчбека Picanto в особом исполнении X-Line, который отличается "вседорожным" пластиковым обвесом, особой отделкой салона и богатым набором опций. Одновременно с этим обновится и самая богатая комплектация малыша.

Как водится, технический аспект превращения маленького хэтчбека в кроссовер сводится только к увеличению дорожного просвета до 156 мм (на 15 мм больше по сравнению со стандартной версией). В остальном же преображение реализовано за счет визуальных решений, типичных для кросс-версий, - X-Line выделяется за счет пластиковых накладок на колесных арках и широких боковых молдингов, а также "внедорожных" акцентов в отделке решетки радиатора. Колеса - 15-дюймовые, размерностью 185/55R15.

Названы комплектации и день начала российских продаж Geely Atlas.

Для Picanto X-Line предлагаются сиденья с отделкой искусственной кожей и контрастной прострочкой цвета "лайм" и алюминиевые накладки на педали. В комплектацию X-Line входит мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, радио, входами USB/AUX, поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto и 6 динамиками. Также Picanto X-Line оснащается задними датчиками парковки и камерой заднего вида с динамической разметкой.

В России X-Line будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена автомобиля в России составит 809 900 рублей, так что X-Line в линейке комплектаций окажется между исполнениями Luxe и Prestige.

Помимо пополнения линейки Picanto новой версией X-Line, с 22 февраля 2018 года обновляется комплектация Prestige. Теперь автомобиль в этой комплектации также  будет оснащаться новой мультимедийной системой с дисплеем 7” и камерой заднего вида с динамической разметкой. Стоимость обновленной комплектации Picanto Prestige составляет 819 900 рублей.

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