В России начались продажи "вседорожной малолитражки" от Kia

Как водится, технический аспект превращения маленького хэтчбека в кроссовер сводится только к увеличению дорожного просвета до 156 мм (на 15 мм больше по сравнению со стандартной версией). В остальном же преображение реализовано за счет визуальных решений, типичных для кросс-версий, - X-Line выделяется за счет пластиковых накладок на колесных арках и широких боковых молдингов, а также "внедорожных" акцентов в отделке решетки радиатора. Колеса - 15-дюймовые, размерностью 185/55R15.

Для Picanto X-Line предлагаются сиденья с отделкой искусственной кожей и контрастной прострочкой цвета "лайм" и алюминиевые накладки на педали. В комплектацию X-Line входит мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, радио, входами USB/AUX, поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto и 6 динамиками. Также Picanto X-Line оснащается задними датчиками парковки и камерой заднего вида с динамической разметкой.



В России X-Line будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена автомобиля в России составит 809 900 рублей, так что X-Line в линейке комплектаций окажется между исполнениями Luxe и Prestige.



Помимо пополнения линейки Picanto новой версией X-Line, с 22 февраля 2018 года обновляется комплектация Prestige. Теперь автомобиль в этой комплектации также будет оснащаться новой мультимедийной системой с дисплеем 7” и камерой заднего вида с динамической разметкой. Стоимость обновленной комплектации Picanto Prestige составляет 819 900 рублей.