Российские УАЗы будут продаваться в Коста-Рике

Ранее УАЗ уже поставлял автомобили в Коста-Рику - это было в 2008 году - правда, тогда речь шла о скромной партии: было отправлено чуть более 30 машин.



На этот раз, по дистрибьюторскому контракту, первая поставка составит 50 автомобилей, контракт между УАЗом и локальным партнером был подписан в конце 2017 года. По расчетам автопроизводителя, с учётом того, что доля рынка внедорожников в Коста-Рике составляет 40-45%, у российских внедорожников УАЗ есть все шансы занять свою нишу.

На текущий момент в Коста-Рику отправлены автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с дизельными двигателями в комплектации "Комфорт", УАЗ Профи в вариациях 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и с ГБО. Все автомобили данных комплектаций оснащаются системами активной и пассивной безопасности, комбинацией приборов с функцией бортового компьютера, современной аудиосистемой, новой климатической установкой, камерой заднего вида и другими опциями.

По словам Андрея Дорофеева, директора по экспорту автомобилей УАЗ, поставки в этот регион могут вырасти до 500-700 автомобилей в год при условии успешного развития дистрибуции локального партнёра автопроизводителя, причем речь идет не только о Коста-Рике, но и ососедних странах, таких как Гватемала, Панама и Сальвадор.

На сегодняшний день в портфеле Ульяновского автомобильного завода также заключенные дистрибьюторские договоры с партнёрами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе. Осуществляются и разовые поставки госзаказчикам на Остров Свободы. В ближайшие месяцы ООО "УАЗ" планирует финализировать договоренности со своими новыми партнёрами и начать поставки в Перу и Аргентину, а также начать сертификацию своих внедорожников в Чили.