УАЗ выпустил коллекцию одежды

Выпуск аксессуаров, одежды и сувениров с логотипом компании - обычная практика для западных автомобильных марок. Теперь по этому пути пошел и российский УАЗ.

Перед Днем защитника Отечества завод запустил собственный онлайн-магазин одежды, где предлагаются первые образцы новой лимитированной коллекции, подготовленнной с помощью российских дизайнеров.

Линия одежды предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха. На сегодняшний день в коллекции представлены спортивные костюмы, толстовки, футболки, худи, свитеры, майки и шапки.

Производитель сообщает, что первые 20 покупателей, заказавших одежду на сайте, получат оригинальные боксерские перчатки с автографом боксера Кости Цзю.