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© УАЗ

21 февр 2018 19:01

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УАЗ выпустил коллекцию одежды

Ульяновский автозавод решил разнообразить "модельный ряд" и выпустил ограниченную серию дизайнерской одежды с фирменной символикой.

Выпуск аксессуаров, одежды и сувениров с логотипом компании - обычная практика для западных автомобильных марок. Теперь по этому пути пошел и российский УАЗ.

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Перед Днем защитника Отечества завод запустил собственный онлайн-магазин одежды, где предлагаются первые образцы новой лимитированной коллекции, подготовленнной с помощью российских дизайнеров. 

Линия одежды предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха. На сегодняшний день в коллекции представлены спортивные костюмы, толстовки, футболки, худи, свитеры, майки и шапки.

Производитель сообщает, что первые 20 покупателей, заказавших одежду на сайте, получат оригинальные боксерские перчатки с автографом боксера Кости Цзю.

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