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© megapolisonline.ru

21 февр 2018 18:04

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В Санкт-Петербурге водитель испытал кроссовер в подземном переходе

Владелец кроссовера в Санкт-Петербурге не нашел лучшего места для проверки своего автомобиля, кроме как в подземном переходе станции метро. К счастью, такой "тест-драйв", который был затеян в разгар дня, чудом обошелся без жертв.

Для "теста" своего SsangYong Actyon питерский пенсионер выбрал подземный переход у станции метро "Московская", куда он и съехал покататься примерно в 11:40, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

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"Около 11:40 62-летний водитель иномарки подъехал к подземному переходу станции метро "Московская" и въехал туда, чтобы, по его словам, проверить возможности своего автомобиля. Подняться обратно он уже не смог", - сказал собеседник агентства.

Представитель УГИБДД также добавил, что незадачливого водителя ждет медицинское освидетельствование, результаты которого будут известны через несколько дней. Информационный портал "Лайф" ранее сообщил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Это уже не первый подобный случай за последнее время, который, к счастью, обошелся без пострадавших. Так, в конце декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". Тогда погибли четыре человека и 11 были ранены. И буквально через несколько дней автобуса снес остановку у столичного метро "Сходненская". Тогда пострадали три человека.

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