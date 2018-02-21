Определены самые популярные в мире цвета автомобилей

По данным исследования, самым популярным в мире во всех автомобильных сегментах остается белый цвет, который занял почти 40% рынка. В целом, такие ахроматические цвета, куда также входят черный, серый и серебристый, по-прежнему остаются самыми ходовыми.

Так, в Европе в прошлом году около 78% всех автомобилей окрасили в белый, черный, серый и серебристый. При этом доля серого колера возросла до 19%, сравнявшись по популярности с черным. Рост доли серого цвета, в частности, связан разнообразием его оттенков: имея более чем сотни вариаций, "мышиный" цвет занимает второе место по количеству оттенков. На первом месте – синий цвет.

"Серый, который часто ассоциируется с бетоном и стеклом, представляет собой цвет города, его доля значительно увеличилась за последние годы. Его оттенки, от светло-серого до темно-угольного, дают огромный выбор и благодаря этому завоевали сильные позиции на рынке", – комментирует Марк Гутьяр, глава подразделения автомобильного дизайна цвета отделения BASF Coatings.

Что касается хроматических цветов, популярность синего и красного практически одинаковая, следом идет коричневый. Примечательно, что общая доля синего цвета, составляющая 10%, осталась стабильной, однако процент его популярности среди хроматических цветов значительно вырос: почти каждый второй автомобиль хроматического цвета, произведенный в Европе в 2017 году, был синим. У синего цвета почти 130 оттенков, поэтому он остается на первом месте с точки зрения цветового разнообразия.

Автомобили среднего и компактного класса - самый крупный сегмент в Европе. И в 2017 году ахроматические цвета доминировали в этом сегменте, занимая 79%. Число серебристых машин сократилось в пользу черных и серых, чьи доли выросли. Что касается хроматических цветов, общая популярность синего осталась на прежнем уровне, однако его доля в линейке хроматических цветов выросла. Популярность коричневых и бежевых оттенков незначительно уменьшилась.

Что до сегмента SUV, то он не только являются второй по численности категорией автомобилей, но еще и самой быстрорастущей. Доля этого сегмента увеличилась до 26% и продолжает расти. В 2017 году самым популярным цветом для кроссоверов и внедоржников стал белый, за ним - следовали черный и серый. Из линейки хроматических цветов синий выбирали чаще всего.