Hyundai показала новое поколение кроссовера Santa Fe

Основной дизайн-код нового "Санты" вполне понятен. Как было видно на ранее утекших в сеть фото, "паркетник" получил передок кузова, выполненный с оглядкой на младший Hyundai Kona. Узкий прищур головной оптики с продольной хромированной вставкой здесь сочетается с характерной решеткой радиатора и развитым бампером с LED-противотуманками.

В профиль новый Santa Fe тоже разительно отличается от предшествующей модели. Здесь совершенно иная пластика боковин кузова, а глубокие выштамповки придают большего объема колесным аркам.

При этом кузов стал жестче, а сам кроссовер - больше: длина выросла на 70 мм (до 4770 мм), ширина - на 10 мм, а колесная база прибавила 65 мм (до 2765 мм). Увеличился и багажник: у 5-местной версии это плюс 40 литров (до 625 л), а семиместной - пять литров (до 130 л).

Вдобавок "Санте Фе" получил систему оповещения о наличии задних пассажиров (Rear Occupant Alert system), которая сигнализирует водителю об оставшихся седоках на задних рядах сидений в тот момент, когда он покидает автомобиль. Это поможет исключить ситуации, при которых дети остаются "забытыми" и запертыми в салоне машины. Через приложение также можно разблокировать/заблокировать двери, запустить двигатель и проверить уровень топлива.

Моторная гамма пока состоит из бензинового 2-литрового турбомотора T-GDi в ю 235 л.с. и двух дизелей объемом 2 (186 л.с.) и 2,2 л (202 л.с.). Все двигатели - только в паре с 8-ступенчатым автоматом. Базовый привод - передний, а за доплату есть полноприводная 4-режимная (Eco, Comfort, Sport и Smart) трансмиссия с электромагнитной муфтой подключения задних колес, которая уже знакомая по седанам Genesis.

В списке оснащения - системы удержания автомобиля в полосе движения и автоматического торможения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа с голосовым управлением, контроль усталости водителя, проекционный дисплей.

Премьера Santa Fe для Европы ожидается в марте на автосалоне в Женеве. Тогда же ожидаются подробности о том, когда новинка приедет в Россию.