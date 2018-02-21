Pirelli представила в России три типа спортивных шин P Zero

Оба варианта шин P Zero рассчитаны на автомобиль конкретного типа. Так, для автомобилей с более ярко выраженными спортивными характеристиками предусмотрен вариант Sport с менее рельефным рисунком протектора. В этом случае шина работает на повышение динамики и способствует спортивному стилю вождения.



Второй вариант рисунка протектора, Luxury Saloon, больше подходит седанам. Его отличительная особенность - наружная плечевая зона с более глубокими канавками для лучшего восприятия ударных нагрузок от дорожного полотна, что позволяет улучшить комфорт и плавность хода.



Разные варианты рисунка позволяют выбрать шину под конкретный автомобиль, в точном соответствии с его характеристиками и предназначением, - индивидуализация применяется наряду с разработкой решений для различных условий вождения.

Таким образом, компания Pirelli адаптирует новейшие технологии, производственные процессы и материалы под особые характеристики новой модели еще на этапе ее разработки, а специалисты ведущих мировых автопроизводителей, в свою очередь, помогают инженерам Pirelli находить инновационные технические решения.



Основной отличительной особенностью новой шины P Zero является максимальная устойчивость даже на самых высоких скоростях. На это работает технология F1 Bead, созданная на основе опыта Pirelli в производстве шин Формулы 1. Ее суть заключается в применении особо жесткой резиновой смеси в зоне борта, что гарантирует более быстрый и точный отклик на повороты руля без неожиданной потери сцепления в поперечном направлении. Технология F1 Bead обеспечивает равномерное распределений усилий по борту и боковине, что существенно уменьшает падение характеристик, а также повышает прочность каркаса под большой нагрузкой и на высоких скоростях.

Кроме того, это самая надежная шина с точки зрения контроля мощности современных суперкаров. Все это стало возможным благодаря новым резиновым смесям подпротекторных слоев и инновационным полимерам с передовыми механическими качествами для оптимизации характеристик шин на мокром и сухом покрытиях. На контроль над автомобилем работает и рисунок протектора с более глубокими продольными канавками, благодаря которым отвод воды из пятна контакта удалось улучшить на 10%.



К тому же особый рисунок протектора способствует снижению уровня шума в салоне автомобиля, что положительно сказывается на комфорте пассажиров во время движения. Намеренно непоследовательное расположение канавок устраняет шум из-за ударного контакта с воздухом, распределяя звук по большому количеству различных частот и, как следствие, уменьшая его громкость.

Наконец, шина P Zero способна не просто прослужить долго, но и демонстрирует в течение длительного времени стабильно высокие характеристики. Сделав при помощи специальной технологии профиля пятно контакта более плоским, инженеры Pirelli обеспечили большую равномерность износа, что увеличивает срок службы шины.



В новые Pirelli P Zero с завода "обувается" целый ряд моделей самых разных марок, от представителей массового сегмента до суперкаров. Эти шины выбирают Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Volvo, Porsche, Lamborghini, McLaren и Ferrari.