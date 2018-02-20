В Porsche раскрыли рублевые цены на 911-й с самым мощным "атмосферником"

Обновленный 911 GT3 RS подготовлен гоночным подразделение Porsche Motorsport и это уже третий спорткар класса GT от Porsche с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования за последний год, вслед за 911 GT3 и 911 GT2 RS. Он оснащается 4-литровым 6-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью 520 л.с. (+20 л.с. к мотору предшественника). Мотор крутится до 9000 об/мин и сочетается с перенастроенным 7-ступенчатым "роботом" PDK.

С таким мотором 911 GT3 RS ускоряется до 100 км/ч за 3,2 секунды и способен развить максимальную скорость 312 км/ч. Из мира автоспорта взяты такие решения, как шаровые шарниры на всех рычагах подвески - с ними шасси управляется точнее, чем с традиционными сайлент-блоками. Кроме того, у машины спортивные шины 265/35 R20 спереди и 325/30 R21 сзади.

Как и для всех остальных спорткаров класса GT, Porsche также бесплатно предлагает для 911 GT3 RS пакет Clubsport. Он включает в себя каркас безопасности, огнетушитель, подготовку для установки аварийного выключателя "массы" и шеститочечный ремень безопасности для спортивных заездов.

За доплату предложат пакет Weissach, предлагающий карбоновые компоненты ходовой части, кузова и салона, а также опциональные магниевые колесные диски. В максимально облегченной конфигурации данный пакет снижает массу 911 GT3 RS до 1430 кг.

В России 911 GT3 RS доступен для заказа уже сейчас. Продажи стартуют в нашйе стране в августе по цене от 13 109 000 рублей.