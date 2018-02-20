Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
294384
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
262337
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
153344
© Geely
Новинки

Названы комплектации и день начала российских продаж кроссовера Geely Atlas

Компания Geely готовится к запуску российских продаж нового для нас кроссовера Atlas - одной из самых удачных моделей из Китая. Автомобиль будет представлен в трех комбинациях с двумя бензиновыми двигателями.

Российское представительство Geely возлагает большие надежды на новый среднеразмерный кроссовер Atlas (он же NL3), который способен конкурировать с популярными моделями класса SUV, вроде Kia Sportage и Toyota RAV4. Российские продажи новинки стартуют 27 февраля и у нас будут продаваться "Атласы" белорусской сборки с завода "Белджи", сообщает Autonews.

Lifan тоже готовит для России новый кроссовер...

Начальный вариант Standart - с 2-литровым бензиновым мотором в 139 л.с. и 6-ступенчатой "механикой".

В базовое оснащение входят климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемая по углу и вылету рулевая колонка, обогрев наружных зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками и AUX- и USB-разъемами.

Geely Atlas в версии Comfort - как с 2-литровым мотором, так и с 2,4-литровым 149-сильным агрегатом в паре с шестиступенчатым автоматом DSI. В последнем случае автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Оснащение кроссовера дополнено задним парктроником, системой помощи при старте на подъеме и спуске с горы, бесключевым доступом в салон и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой интерфейса Android Auto и Bluetooth.

Кроссовер в топовой комплектации Luxury оснащен мотором объемом 2,4 литра и будет доступен как с полным приводом, так и без него. Такой "Атлас" оснащен боковыми подушками безопасности, камерой заднего вида, датчиками дождя, цифровой приборной панелью, навигатором и передними сиденьями с электрическими регулировками.

Цены назовут ближе к старту продаж.

Отметим, что этот вседорожник с дизайном от команды Питера Хорбери и современной технической начинкой занимает лидирующие позиции по продажам на автомобильном рынке Китая. АвтоВести уже успели познакомиться с этой новинкой и вскоре расскажут о ней во всех подробностях.

Фотогалерея 20 фото

Автопром

Дизельных Porsche больше не будет

Pirelli представила в России три типа спортивных шин P Zero

В Porsche раскрыли рублевые цены на 911-й с самым мощным "атмосферником" Компания Porsche представила обновленный спорткар 911 GT3 RS с самым мощным атмосферным мотором в гамме марки. Живьем новинку покажут в Женеве, при этом уже известно, когда стартуют российские продажи и какие будут цены.
Новое поколение роскошного Kia Quoris появится в 2018 году Начало года для компании Kia выдалось весьма урожайным на новые модели. Вслед за массовыми Ceed и Cerato корейцы анонсировали скорый выход флагманского седана Quoris второго поколения.
Mitsubishi представила обновленный Outlander (но только гибрид) Японский производитель модернизировал гибридную версию кроссовера Outlander, оснастив его более мощной и эффективной силовой установкой. Премьера новинки состоится в Женеве.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера