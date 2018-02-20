Названы комплектации и день начала российских продаж кроссовера Geely Atlas

Российское представительство Geely возлагает большие надежды на новый среднеразмерный кроссовер Atlas (он же NL3), который способен конкурировать с популярными моделями класса SUV, вроде Kia Sportage и Toyota RAV4. Российские продажи новинки стартуют 27 февраля и у нас будут продаваться "Атласы" белорусской сборки с завода "Белджи", сообщает Autonews.

Начальный вариант Standart - с 2-литровым бензиновым мотором в 139 л.с. и 6-ступенчатой "механикой".

В базовое оснащение входят климат-контроль, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемая по углу и вылету рулевая колонка, обогрев наружных зеркал, аудиосистема с четырьмя динамиками и AUX- и USB-разъемами.

Geely Atlas в версии Comfort - как с 2-литровым мотором, так и с 2,4-литровым 149-сильным агрегатом в паре с шестиступенчатым автоматом DSI. В последнем случае автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом. Оснащение кроссовера дополнено задним парктроником, системой помощи при старте на подъеме и спуске с горы, бесключевым доступом в салон и мультимедийным комплексом с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой интерфейса Android Auto и Bluetooth.

Кроссовер в топовой комплектации Luxury оснащен мотором объемом 2,4 литра и будет доступен как с полным приводом, так и без него. Такой "Атлас" оснащен боковыми подушками безопасности, камерой заднего вида, датчиками дождя, цифровой приборной панелью, навигатором и передними сиденьями с электрическими регулировками.

Цены назовут ближе к старту продаж.

Отметим, что этот вседорожник с дизайном от команды Питера Хорбери и современной технической начинкой занимает лидирующие позиции по продажам на автомобильном рынке Китая. АвтоВести уже успели познакомиться с этой новинкой и вскоре расскажут о ней во всех подробностях.