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© Ford of India

20 февр 2018 19:38

Дороги 33

Минздрав предложил запретить агрессивную рекламу автомобилей

Автопроизводители стараются зацепить покупателя максимально эффектной и эмоциональной рекламой, однако нередко "креативят" на грани допустимого. Так считают специалисты Минздрава, которые призывают запретить проявления "агрессии" в рекламных материалах.

С предложением ввести цензуру в сфере автомобильной рекламы выступил главный специалист-психиатр министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе, передает агентство "Москва". Медик считает, что слишком агрессивная реклама побуждает автовладельца к неадекватным действиям на дороге, и ее необходимо запретить.

"К сожалению, чтобы продать машину, такая агрессивная или направленная на какие-то чувства, которые водитель не должен проявлять, реклама имеет место. Вот слово "дерзкий" - как машина может быть дерзкой? Или фраза "Заставлять себя уважать" - понятно о чем идет речь. Или "развивает скорость 100 км/ч" за определенное количество секунд. Вместо того, чтобы говорить о безопасности, надежности, уважительном вождении, вот таким образом рекламируется автомобиль. Очевидно, это надо каким-то образом запретить", - поясняет свою позицию врач-психиатр из Минздрава.

Пару лет назад Toyota в России отличилась рекламой, в которой предложила покупателям Prado скакать по бордюрам и тротуарам. За что и получила штраф!

Вдобавок Зураб Кекелидзе предложил запретить управление автомобилем лицам, не достигшим 21 года. Специалист-психиатр объясняет необходимость в такой мере "отсутствием страха смерти у людей, не достигших этого возраста". Найдут ли поддержку инициативы Кекелидзе у законодателей, пока неизвестно.

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