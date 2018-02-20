Минздрав предложил запретить агрессивную рекламу автомобилей

С предложением ввести цензуру в сфере автомобильной рекламы выступил главный специалист-психиатр министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе, передает агентство "Москва". Медик считает, что слишком агрессивная реклама побуждает автовладельца к неадекватным действиям на дороге, и ее необходимо запретить.



"К сожалению, чтобы продать машину, такая агрессивная или направленная на какие-то чувства, которые водитель не должен проявлять, реклама имеет место. Вот слово "дерзкий" - как машина может быть дерзкой? Или фраза "Заставлять себя уважать" - понятно о чем идет речь. Или "развивает скорость 100 км/ч" за определенное количество секунд. Вместо того, чтобы говорить о безопасности, надежности, уважительном вождении, вот таким образом рекламируется автомобиль. Очевидно, это надо каким-то образом запретить", - поясняет свою позицию врач-психиатр из Минздрава.

Вдобавок Зураб Кекелидзе предложил запретить управление автомобилем лицам, не достигшим 21 года. Специалист-психиатр объясняет необходимость в такой мере "отсутствием страха смерти у людей, не достигших этого возраста". Найдут ли поддержку инициативы Кекелидзе у законодателей, пока неизвестно.