В России отзывают на ремонт почти 5 тысяч автомобилей Audi

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с компанией "Фольксваген Груп Рус" анонсировали старт отзывной кампании, затрагивающей 4 857 автомобилей марки Audi. Речь идет о моделях А4, А5 и Q5, проданных на российском рынке в период с 2011 по 2016 года, у которых обнаружен повышенный риск поломки электрического "догревателя" салона.

"Причиной отзыва является возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В редких случаях это может привести к оплавлениям и возгоранию", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.



В рамках этой сервисной акции на потенциально дефектных экземплярах Audi А4, А5 и Q5 будет произведена замена нагревательного элемента. Все работы выполняются по инициативе производителя и будут бесплатными для владельцев. Официальные дилеры немецкой марки в индивидуальном порядке уведомят владельцев отзывных машин о необходимости совершить визит на сервис.



Впрочем, "официалы" далеко не всегда располагают актуальными данными о текущих владельцах автомобилей, поэтому рекомендуем самостоятельно проверить машину на предмет возможного участия в кампании. Для этого достаточно сверить VIN-номер с открытым перечнем, который по традиции публикует надзорное ведомства.