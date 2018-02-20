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© Mitsubishi

20 февр 2018 17:49

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Mitsubishi представила обновленный Outlander (но только гибрид)

Японский производитель модернизировал гибридную версию кроссовера Outlander, оснастив его более мощной и эффективной силовой установкой. Премьера новинки состоится в Женеве.

Компания Mitsubishi раскрыла первые подробности о масштабном техническом обновлении, которое претерпел гибридный Outlander PHEV. Кроссовер 2019 модельного года вместо прежнего бензинового 2-литрового атмосферника, работающего по экономичному циклу Отто, обзавелся более объемным двигателем 2,4 л. 

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В ММС пока не уточняют конкретные цифры мощности. Новый агрегат работает по циклу Аткинсона, а также отличается "повышенным крутящим моментом, более плавной работой и лучшей общей экономичностью". Электрические компоненты гибридной системы тоже были доработаны. К примеру, мощность генератора и заднего электромотора (всего их 2) на 10%, а тяговой литий-ионной батареи - на 15%. 

Запас хода на чистой электротяге сейчас составляет 22 км, однако после модернизации должен немного увеличиться. Полноприводная трансмиссия обновленного Outlander вдобавок к существующим Normal и 4WD Lock обзавелась двумя новыми режимами работы - Sport и Snow. 

Визуально Outlander PHEV отличается от "дорестайла" полностью светодиодной оптикой с новой графикой, другой формой противотуманок, иной решеткой радиатора и 18-дюймовыми дисками иного дизайна. В интерьере - кожаная обивка с тиснением, переработанная форма передних кресел и новая приборная панель.

В Европе Mitsubishi Outlander PHEV остается одним из самых востребованных подзаряжаемых гибридов, а вот в России большого интереса к модели покупатели не проявили. Два года назад японцам пришлось исключить недешевый гибрид из российской линейки.

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