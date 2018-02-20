Lexus готовится представить самый компактный и доступный кроссовер

Компания Lexus официально выпустила фото- и видеотизер, посвященные грядущей премьере совершенно нового компактного кроссовера под названием UX. Мировой дебют новинки в серийном исполнении состоится на грядущей автовыставке в Женеве 6 марта. Продажи паркетника на ключевых рынках должны стартовать уже в 2018 году.

И хотя затемненное изображение кормы скрывает детали, легкая коррекция снимка в фоторедакторе все же позволяет рассмотреть индекс модели - UX 250 h. Судя по агрессивному "оперению" бампера, перед нами исполнение F-Sport. Всего же компания Lexus зарегистрировала три индекса для своего маленького вседорожника - UX 200, UX 250 и UX 250 h. Можно предположить, что автомобиль частично позаимствует моторную гамму у старшей модели NX, включая базовый 2-литровый атмфосферник, турбомотор и гибрид.

Что касается внешности, то она во многом будет продиктована дизайнерскими решениями концепта UX, представленного в Париже осенью 2016 года. По крайней мере, до серийного кроссовера добрались скульптурные задние LED-фонари, объединенные горизонтальной световой полосой. Передняя часть тоже должна иметь сходство с агрессивным "лицом" прототипа.

Новый Lexus UX призван составить конкуренцию ключевым игрокам в классе компактным премиум-SUV - BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA. Вдобавок паркетник закроет собой брешь в модельной линейке "Лексуса", которая образуется после отказа от выпуска гибридного хэтчбека CT200h.



Что касается российского рынка, то у нас новый UX потенциально мог бы оказаться дешевле популярной модели NX, стоимость которой стартует с 2 257 000 рублей.