Кросс-универсал Lada Vesta разочаровал результатами краш-теста

Специалисты издания "АвтоРевю" провели независимый краш-тест универсала Lada Vesta SW Cross по собственной методике ARCAP. В результате испытания кросс-вагон заработал 11,7 балла - а это три звезды рейтинга и оценка "удовлетворительно". Фронтальный удар проводился на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер с перекрытием 40%.

Из итогового результата вседорожной "Весты" эксперты вычли 4,3 балла за потерю структурной целостности со вздутиями и заломами на пороге с водительской стороны. Еще один серьезный огрех - разрушение пространства для ног, характеризующиеся скомканным рваным металлом под ногами водителя.



Для сравнения, исходный седан Lada Vesta по итогам краш-теста заработал 15,1 балла и максимальные четыре звезды рейтинга, лишь немного уступив новому "Солярису".



Разницу в результатах специалисты объясняют тем, что за передними сиденьями SW Cross были закреплены специальные металлические болванки весом по 20 кг каждая, имитирующие наличие манекенов и детских кресел на заднем ряду. Еще одна причина снижения итоговой оценки - топовые легкосплавные 17-дюймовые колеса (вместо 15-х штамповок у седана), серьезно увеличивающие нагрузку на порог и днище автомобиля при ударе.

За проведением независимого краш-теста "АвтоРевю" наблюдали профильные специалисты "АвтоВАЗа". Заводчане подтвердили наличие отдельных проблем и уже нашли решение, которое позволит усилить днище вседорожной "Весты". Вполне возможно, что после внесенных доработок Lada SW Cross подвергнут повторному краш-тесту.