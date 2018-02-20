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© АвтоРевю

20 февр 2018 15:19

Автопром 3769

Кросс-универсал Lada Vesta разочаровал результатами краш-теста

По итогам независимого краш-теста "Веста" в кузове седан показала себя довольно безопасным автомобилем, превосходящим даже некоторые иномарки. А вот универсалу SW Cross повторить этот успех не удалось - новинка "разбилась" всего на три звезды.

Специалисты издания "АвтоРевю" провели независимый краш-тест универсала Lada Vesta SW Cross по собственной методике ARCAP. В результате испытания кросс-вагон заработал 11,7 балла - а это три звезды рейтинга и оценка "удовлетворительно". Фронтальный удар проводился на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер с перекрытием 40%.

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Из итогового результата вседорожной "Весты" эксперты вычли 4,3 балла за потерю структурной целостности со вздутиями и заломами на пороге с водительской стороны. Еще один серьезный огрех - разрушение пространства для ног, характеризующиеся скомканным рваным металлом под ногами водителя. 

Для сравнения, исходный седан Lada Vesta по итогам краш-теста заработал 15,1 балла и максимальные четыре звезды рейтинга, лишь немного уступив новому "Солярису".

Разницу в результатах специалисты объясняют тем, что за передними сиденьями SW Cross были закреплены специальные металлические болванки весом по 20 кг каждая, имитирующие наличие манекенов и детских кресел на заднем ряду. Еще одна причина снижения итоговой оценки - топовые легкосплавные 17-дюймовые колеса (вместо 15-х штамповок у седана), серьезно увеличивающие нагрузку на порог и днище автомобиля при ударе.

За проведением независимого краш-теста "АвтоРевю" наблюдали профильные специалисты "АвтоВАЗа". Заводчане подтвердили наличие отдельных проблем и уже нашли решение, которое позволит усилить днище вседорожной "Весты". Вполне возможно, что после внесенных доработок Lada SW Cross подвергнут повторному краш-тесту. 

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