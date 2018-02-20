Названы самые популярные автомобильные марки в России

Эксперты агентства "Автостат" подсчитали, какие автомобильные марки встречаются на российских дорогах чаще всего. Выяснилось, что по состоянию на 1 января 2018 года наибольшим парком легковушек располагает тольяттинский "АвтоВАЗ" - на автомобили Lada приходится аж 33% от всего количества машин в стране, а это 13,87 млн экземпляров.



Внушительный показатель, учитывая, что суммарное число зарегистрированных в РФ легковых автомобилей в начале января составляло 42,4 млн единиц.

Второе место по распространенности в России принадлежит японской марке Toyota, лидирующей среди иномарок с результатом 3,76 млн автомобилей. Третье место занимает Nissan с показателем 2,01 млн зарегистрированных машин. Четвертое место - за корейскими марками Hyundai и Kia, коих насчитывается 1,87 и 1,68 млн единиц соответственно.



В топ-10 списка списка самых популярных марок также вошли Renault (1,66 млн шт.), Chevrolet (1,63 млн шт.), Volkswagen (1,51 млн шт.), Ford (1,35 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.).