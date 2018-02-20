Новое поколение роскошного Kia Quoris появится в 2018 году

Компания Kia распространила официальный тизер, на котором изображен седан представительского класса К900 второго поколения. На российском рынке люксовая модель продается под названием Quoris. За втором поколением флагмана корейской марки должен сохраниться статус более доступной альтернативой седанам Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7 серии и Audi А8.

Мировая премьера может пройти на весеннем автосалоне в Нью-Йорке. Производитель пообещал, что в отдельных странах (США, Корея, Китай) новейший Quoris должен поступить в продажу уже во втором квартале 2018 года. По идее, Россия тоже входит в число приоритетных рынков для этой модели, однако местное представительство Kia сроки выхода "Квориса" пока не сообщает.

Текущее поколение Kia Quoris продается в России по цене от 2 717 900 до 3 829 900 рублей.

Технические подробности о К900/Quoris пока не разглашаются. Можно предположить, что большой седан построен на платформе родственного флагмана Genesis G90 и получит аналогичные силовые агрегаты - атмосферники 3,8 л V6 и 5,0 л V8, а также свежий турбомотор 3,3 л. Поклонникам модели стоит ожидать достойное стандартное оснащение и внушительный список дополнительных опций.