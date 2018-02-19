В России началось производство большого кроссовера Mazda

На этапе подготовки к производству Mazda CX-9 были разработаны, интегрированы и протестированы новые программы для оборудования. Также инженерами "Мазда Соллерс" были внесены изменения в технологические процессы сборки. В соответсвии с габаритами кузова новой Mazda CX-9, которые значительно превышают размеры выпускаемых на предприятии кроссоверов Mazda CX-5 и седанов Mazda6, были модернизированы сборочные лифты и манипуляторы.

Mazda CX-9 будет выпускаться на предприятии в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) и семи вариантах цветовых решений. Все кроссоверы Mazda CX-9 будут оснащены новым 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, SKYACTIV-G 2.5T (231 л.с) и автоматической коробкой передач.



В комплектации Supreme оснащение включает в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаную обивку салона, навигатор, камеру заднего вида, обогрев сидений первых двух рядов, проекционный экран под лобовым стеклом и кнопку системы ЭРА-ГЛОНАСС.



Топовая комплектация Exclusive имеет адаптивные фары, а также дополнительные функции – системы контроля рядности и слепых зон, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.