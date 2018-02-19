Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
294260
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
215940
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

174719
© Mazda

19 февр 2018 18:10

Автопром 294

В России началось производство большого кроссовера Mazda

Большой семейный кроссовер Mazda CX-9 получил российскую "прописку": сборку флагманской модели организовали во Владивостоке, на совместном предприятии Mazda и Sollers, где уже налажено производство моделей Mazda CX-5 и Mazda6.

На этапе подготовки к производству Mazda CX-9 были разработаны, интегрированы и протестированы новые программы для оборудования. Также инженерами "Мазда Соллерс" были внесены изменения в технологические процессы сборки. В соответсвии с габаритами кузова новой Mazda CX-9, которые значительно превышают размеры выпускаемых на предприятии кроссоверов Mazda CX-5 и седанов Mazda6, были модернизированы сборочные лифты и манипуляторы.

Стартовала российская сборка кроссовера Skoda Kodiaq.

Mazda CX-9 будет выпускаться на предприятии в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) и семи вариантах цветовых решений. Все кроссоверы Mazda CX-9 будут оснащены новым 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, SKYACTIV-G 2.5T (231 л.с) и автоматической коробкой передач.

В комплектации Supreme оснащение включает в себя шесть подушек безопасности, светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаную обивку салона, навигатор, камеру заднего вида, обогрев сидений первых двух рядов, проекционный экран под лобовым стеклом и кнопку системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Топовая комплектация Exclusive имеет адаптивные фары, а также дополнительные функции – системы контроля рядности и слепых зон, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Новинки

Названы российские цены на флагманский седан Audi A8

Новинки

У компании Opel появился новый "каблучок" с французскими генами

Стартовала российская сборка кроссовера Skoda Kodiaq Чешский семейный кроссовер "прописался" в Нижнем Новгороде, на мощностях завода "Группы ГАЗ", где уже налажена сборка моделей Octavia и Yeti. Кроссовер будут производить по методу полного цикла, а сама по себе российская прописка "позволит адаптироваться под потребности российских потребителей".
Компания Renault будет выпускать в Москве новый кроссовер Компания Renault Россия и правительство Москвы подписали двустороннее соглашение о развитии производства автотранспортных средств на территории Москвы, в рамках которого французский автопроизводитель продолжит модернизировать завод в российской столице.
Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж" Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о ходе проекта "Кортеж" и о примерных сроках ввода автомобилей в эксплуатацию. Президентский лимузин готовится к своему дебюту в ходе инаугурации нового главы государства, а правительство сможет пересесть на седаны "Кортежа" в конце года.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера