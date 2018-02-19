У компании Opel появился новый "каблучок" с французскими генами

Войдя в состав французского альянса PSA, компания Opel получила доступ к техническому арсеналу Peugeot и Citroen, и этот арсенал уже внедряется в модельное семейство марки. Новое поколение Opel Combo построено на модульной архитектуре EMP2 и является очень близким родственником "каблучков" Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

Сходство прослеживается и в дизайне: передняя и задняя части Combo выполнены в узнаваемом стиле Opel, а вот сбоку сразу выдают себя общие с "французами" фамильные черты. Combo предложат в двух вариантах компоновки: стандартной и длиннобазной (4,4 или 4,75 метра). Минимальный объем багажника у пятиместной версии со стандартной колесной базой составляет 597 литров, а у семиместного длиннобазника со сложенными креслами третьего ряда - 850 литров.



Салон Combo сделан как максимально практичный и вместительный для семейных поездок: он предложит массу ниш и бардачков, в то числе в центральном тоннеле между креслами, где можно разместить даже бутылку объемом 1,5 литра.



О моторной гамме производитель пока что не сообщает, однако едва ли в ней будут какие-либо сюрпризы: очевидно, Combo получит "ситроеновские" моторы - 1,5-литровый дизель BlueHDi в вариантах мощности 75, 100 или 130 л.с., а также бензиновый мотор PureTech объемом 1,2 литра мощностью 110 или 130 л.с.. Двигатели, скорее всего, будут работать с шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом.



Премьера нового Opel Combo состоится на автосалоне в Женеве. Продажи новинки начнутся во второй половине 2018 года.