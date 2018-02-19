Названы российские цены на флагманский седан Audi A8

Обе версии Audi A8 - со стандартной и с увеличенной колесной базой - оснащаются "мягкой" гибридной силовой установкой. В состав гибрида входят 3-литровый бензиновый V6 TFSI мощностью 340 л.с. и с крутящим моментом 500 Нм, стартер-генератор, блок литий-ионных батарей и 48-вольтовая энергосеть. Силовая установка работает в компании с полным приводом quattro и восьмиступенчатым автоматом. Разгон до сотни занимает у флагмана 5,6 секунды у стандартной версии и 5,7 секунды - у длиннобазной.

В базовую комплектацию за 5 935 000 рублей входят адаптивная пневмоподвеска, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, навигационная система MMI Plus и подогрев передних кресел. Колесная база Audi A8 L на 13 сантиметров больше, чем в стандартном варианте, а стоит такой автомобиль минимум 6 715 000 рублей. Список оснащения длиннобазной A8 богаче: можно получить шторки с электроприводом, электропривод задних кресел, отделку салона особо дорогой кожей, автодоводчики дверей, четырехзонный климат-контроль и многое другое.



В число опций попали лазерная головная оптика, массаж сидений, "умная" активная подвеска и парковочный автопилот, который умеет без помощи водителя занимать парковочное место в ограниченном пространстве на скорости до шести километров в час.



Стоит отметить, что в Европе гамма модификаций новой Audi A8 заметно богаче: там доступны и дизельные версии с моторами 3 и 4 литра мощностью 286 и 435 л.с. соответственно, а также могучие бензиновые модификации мощностью 460 и 585 лошадиных сил.

