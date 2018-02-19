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© RCI News

19 февр 2018 14:40

Новинки 742

Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах

"АвтоВАЗ" продолжает планомерно расширять семейство модификаций своих моделей Xray и Vesta. "Веста", превратившись в универсал, уже получила "вседорожную" версию Cross - настала очередь и хэтчбека Xray примерить на себя практичный пластиковый обвес.

Кросс-версию хэтчбека в характерной камуфляжной пленке сфотографировал на дорогах Тольятти корреспондент сообщества RCI News. Автомобиль, проходящий, по всей видимости, дорожные испытания, весьма характерным образом "закутан" пленкой: камуфляж скрывает только нижнюю часть кузова, по которой, собственно, Xray Cross и будет отличаться от стандартной версии.

Lada Xray получила несколько важных опций.

Помимо обвеса из неокрашенного пластика, кросс-версия получит увеличенный клиренс (хотя и штатный маленьким не назовешь - вполне "кроссоверные" 195 миллиметров) и 17-дюймовые колесные диски. Также обращают на себя внимание задние дисковые тормоза и рейлинги на крыше. В целом Xray Cross, очевидно, недалеко уйдет от прототипа, показанного в 2016 году на автосалоне в Москве. 

А вот полного привода на Xray ожидать не стоит: хэтчбек останется переднеприводным, что в перспективе позволит избежать внутренней конкуренции со следующим поколением модели Lada 4x4.

О стоимости кросс-версии Xray не сообщается, однако, с учетом ценообразования на аналогичную модификацию "Весты", можно ожидать, что разница в стоимости с обычной версией составит около 40-45 тысяч рублей.

 

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