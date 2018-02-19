Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах

Кросс-версию хэтчбека в характерной камуфляжной пленке сфотографировал на дорогах Тольятти корреспондент сообщества RCI News. Автомобиль, проходящий, по всей видимости, дорожные испытания, весьма характерным образом "закутан" пленкой: камуфляж скрывает только нижнюю часть кузова, по которой, собственно, Xray Cross и будет отличаться от стандартной версии.

Помимо обвеса из неокрашенного пластика, кросс-версия получит увеличенный клиренс (хотя и штатный маленьким не назовешь - вполне "кроссоверные" 195 миллиметров) и 17-дюймовые колесные диски. Также обращают на себя внимание задние дисковые тормоза и рейлинги на крыше. В целом Xray Cross, очевидно, недалеко уйдет от прототипа, показанного в 2016 году на автосалоне в Москве.



А вот полного привода на Xray ожидать не стоит: хэтчбек останется переднеприводным, что в перспективе позволит избежать внутренней конкуренции со следующим поколением модели Lada 4x4.



О стоимости кросс-версии Xray не сообщается, однако, с учетом ценообразования на аналогичную модификацию "Весты", можно ожидать, что разница в стоимости с обычной версией составит около 40-45 тысяч рублей.