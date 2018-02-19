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© Volkswagen Group Rus

19 февр 2018 15:50

Автопром 486

Стартовала российская сборка кроссовера Skoda Kodiaq

Чешский семейный кроссовер "прописался" в Нижнем Новгороде, на мощностях завода "Группы ГАЗ", где уже налажена сборка моделей Octavia и Yeti. Кроссовер будут производить по методу полного цикла, а сама по себе российская прописка "позволит адаптироваться под потребности российских потребителей".

Подготовка к запуску проекта заняла всего 18 месяцев, а инвестиции в него составили 87,5 млн евро, сообщает пресс-служба марки. В рамках подготовки запуска производства Kodiaq сотрудники завода проходили обучение на заводах Skoda в Квасинах и Млада-Болеславе, а также в тренинговом центре при заводе в Нижнем Новгороде. Кроме того, к запуску проекта были привлечены зарубежные специалисты марки.

Hyundai может наладить российскую сборку моторов и трансмиссий.

Kodiaq будет производиться по методу полного цикла, в рамках которого на производственную площадку поступают готовые детали и компоненты автомобиля, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки и покраски, а также антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. После этого происходит окончательная сборка модели, предполагающая установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций.

Для Skoda Kodiaq локальной сборки будет доступен широкий выбор комплектаций, трансмиссий и двигателей, рабочий объем которых будет составлять 1,4 и 2,0 л, а мощность варьироваться от 125 до 180 л.с. Впервые для российских клиентов двигатель 1.4 TSI будет предлагаться в сочетании как с передним, так и полным приводом. В данный момент кроссовер продается в России по цене от 2 017 000 рублей.

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