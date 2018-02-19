Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
294258
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
187358
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

174715
© Peugeot Heritage

19 февр 2018 13:30

Новинки 882

Появилось первое фото большого седана от Peugeot

В рамках автосалона в Женеве французы намерены показать новое поколение модели 508, вокруг которой давно ходят интересные слухи: новинке обещали и совершенно новые силовые установки, и смену кузова. Первое шпионское фото модели вносит некоторую ясность относительно того, как 508 будет выглядеть.

Снимок был опубликован на странице Peugeot Heritage в социальной сети Facebook. Фотография довольно плохого качества, но даже она позволяет сделать некоторые выводы. Например, на снимке совершенно отчетливо видна задняя светотехника, которая по дизайну в точности повторяет ту, что была использована на прототипе Instinct прошлого года. Это еще раз подтверждает, что новое поколение 508 создавали по мотивам того самого концепта.

Peugeot Instinct: французский футуристичный беспилотник.

Впрочем, сам силуэт автомобиля, вопреки слухам, остался классическим: это довольно крупный седан, а в перспективе, очевидно, появится и версия в кузове универсал. Автомобиль будет построен на модульной платформе EMP2, которая уже лежит в основе кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 и ряда других моделей Peugeot, Citroen и Opel.

Кроме того, Peugeot 508 получит комплекс систем полуавтономного вождения, таких как адаптивный круиз-контроль, парковочные асссистенты, система удержания в полосе и другие. Кроме того, в гамме модификаций обещана гибридная силовая установка, хотя подробностей о моторах для нового "пятьсот восьмого" пока что нет.

Нынешнее поколение Peugeot 508 вышло на рынок в 2011 году. Одно время среди модификаций модели предлагался дизель-гибридный вариант. В последнее время модель теряет популярность, в том числе - и на фоне высокой популярности кроссоверов. За 2017 год продажи Peugeot 508 в Европе упали на 39%, до 22 274 автомобилей.

Автопром

Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж"

Новинки

Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах

Кросс-версию Lada Xray заметили на тестах "АвтоВАЗ" продолжает планомерно расширять семейство модификаций своих моделей Xray и Vesta. "Веста", превратившись в универсал, уже получила "вседорожную" версию Cross - настала очередь и хэтчбека Xray примерить на себя практичный пластиковый обвес.
Volvo показала первый тизер новейшего V60 (и назвала дату премьеры) Шведы собираются представить новое поколение среднеразмерного универсала Volvo V60, который дебютирует раньше "шестидесятки" в кузове седан. Премьера состоится уже через неделю.
Стала известна российская цена нового Mercedes-Benz G-Class Новое поколение культового внедорожника уже доступно к покупке в России: пока что G-Class предлагают в одной-единственной комплектации, но с несколькими пакетами дополнительных опций. По сравнению с предшественником новый "Гелик" подорожал более чем на полмиллиона.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера