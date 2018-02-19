Появилось первое фото большого седана от Peugeot

Снимок был опубликован на странице Peugeot Heritage в социальной сети Facebook. Фотография довольно плохого качества, но даже она позволяет сделать некоторые выводы. Например, на снимке совершенно отчетливо видна задняя светотехника, которая по дизайну в точности повторяет ту, что была использована на прототипе Instinct прошлого года. Это еще раз подтверждает, что новое поколение 508 создавали по мотивам того самого концепта.

Впрочем, сам силуэт автомобиля, вопреки слухам, остался классическим: это довольно крупный седан, а в перспективе, очевидно, появится и версия в кузове универсал. Автомобиль будет построен на модульной платформе EMP2, которая уже лежит в основе кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 и ряда других моделей Peugeot, Citroen и Opel.



Кроме того, Peugeot 508 получит комплекс систем полуавтономного вождения, таких как адаптивный круиз-контроль, парковочные асссистенты, система удержания в полосе и другие. Кроме того, в гамме модификаций обещана гибридная силовая установка, хотя подробностей о моторах для нового "пятьсот восьмого" пока что нет.



Нынешнее поколение Peugeot 508 вышло на рынок в 2011 году. Одно время среди модификаций модели предлагался дизель-гибридный вариант. В последнее время модель теряет популярность, в том числе - и на фоне высокой популярности кроссоверов. За 2017 год продажи Peugeot 508 в Европе упали на 39%, до 22 274 автомобилей.



