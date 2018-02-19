Стало известно, когда члены правительства получат автомобили "Кортеж"

"Я думаю, что это может произойти в конце этого года — начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта "Кортеж", — рассказал Глава Минпромторга в интервью газете "Ведомости".



Самого Мантурова, по его словам, больше всего из модельного ряда "Кортежа" интересует внедорожник, хотя поначалу он, скорее всего, все-таки пересядет на седан. Внедорожник в семействе "Кортежа" должен появиться до конца следующего года.

Мантуров также уточнил, что процесс заказа и изготовления автомобилей - длительный, текущий год уйдет на опытную эксплуатацию и дополнительную сертификацию автомобилей. Ожидается, что до конца 2018 года будет произведено и поставлено 70 автомобилей.



Ранее была названа и примерная стоимость автомобилей "Кортежа": ожидается, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей. Глава Минпромторга добавил, что роскошные модели "Кортеж" будут доступны частным покупателям в разных комплектациях - от "эконом-версии" до люксового варианта и даже бронированной модификации.



Первыми в открытую продажу выйдут лимузин и седан, позднее - минивэн и внедорожник. И этим машинам уже подыскивают экспортные рынки. Ими могут стать Юго-Восточная Азия и Ближний Восток (прежде всего ОАЭ).