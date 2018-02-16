В выходные Москву накроет очередной снегопад

В связи с ожидаемым на выходных сильным снегопадом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы попросил автомобилистов отказаться на это время от машин, сообщает "Интерфакс". При этом в ЦОДД подчеркнули, что городской транспорт работает штатно и готов к увеличению пассажиропотока.

"В выходные синоптики обещают снегопад. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы, может увеличиться количество аварий. Рекомендуем, по возможности, оставить автомобили дома, это позволит сделать поездку более прогнозируемой", - заявили сегодня в пресс-службе ЦОДД.

Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин ранее сообщил, что коммунальные службы столицы готовятся к ликвидации последствий очередного снегопада.

"Начинается снегопад, а к утру понедельника мы получим опять до 10 см снега", - сказал он. По словам Орешкина, в сутки будет выпадать по 3-4 см снега.

В четверг Росгидромет сообщил, что за выходные в городе может выпасть до 10 мм осадков, или около 28% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80-85%.