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© АвтоВести

16 февр 2018 19:10

Дороги 0

В выходные Москву накроет очередной снегопад

Москва до сих пор в буквально смысле разгребает последствия мощнейшего снегопада в первые выходные февраля, а на столицу уже надвигается новый фронт непогоды. Синоптики прогнозируют в эти выходные больше четверти месячной нормы, а власти просят водителей пересесть на общественный транспорт.

В связи с ожидаемым на выходных сильным снегопадом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы попросил автомобилистов отказаться на это время от машин, сообщает "Интерфакс". При этом в ЦОДД подчеркнули, что городской транспорт работает штатно и готов к увеличению пассажиропотока.

А вот так Москва перенесла первый февральский "суперснегопад"...

"В выходные синоптики обещают снегопад. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы, может увеличиться количество аварий. Рекомендуем, по возможности, оставить автомобили дома, это позволит сделать поездку более прогнозируемой", - заявили сегодня в пресс-службе ЦОДД.

Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин ранее сообщил, что коммунальные службы столицы готовятся к ликвидации последствий очередного снегопада.

"Начинается снегопад, а к утру понедельника мы получим опять до 10 см снега", - сказал он. По словам Орешкина, в сутки будет выпадать по 3-4 см снега.

В четверг Росгидромет сообщил, что за выходные в городе может выпасть до 10 мм осадков, или около 28% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80-85%.

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