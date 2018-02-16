Корабелы и Mercedes-AMG построили суперлодку мощностью более 3000 "сил"

Лодка, получившая название Cigarette Racing 515 Project One, имеет длину 15,6 м, вмещает 6 пассажиров и сделана с широким применение карбона, что позволило серьезно облегчить судно. Например, воздухозаборники двигателей длиной 2 м каждый весят всего 2 кг.

В моторном отделении на корме - два бензиновых битурбовых V8 от компании Mercury Racing. На обычном автомобильном 91-м бензине каждый двигатель развивает 1350 л.с.

Но если залить в бак гоночное топливо и использовать специальный ключ, мощность каждого мотора увеличивается до 1550 л.с. В этом случае суммарная отдача в 3100 л.с. позволяет лодке набирать на воде скорость до 225 км/час.

Премьера Cigarette Racing 515 Project One пройдет 16 февраля на лодочной выставке в Майами.