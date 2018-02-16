Подсчитано, как подорожали автомобили в России за последние три года

С 2014 по декабрь 2017 года цены на новые автомобили в России выросли на 49%, подсчитал "Автостат". Все эти годы цены тащили вверх рост курсов иностранных валют к рублю, инфляция и удорожание производства.

Больше всего цены скакнули с декабря 2014 по апрель 2015 года, прибавив 21%. Именно в этот период началось резкое падение рубля к мировым валютам. Летом, как в 2015, так и в 2016 году, наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей, и в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение цен на автомобили.

Но с сентября ценники снова полезли вверх, в том числе и в прошлом году за который они выросли на 5%. И это не последнее удорожание, уверены аналитики.

По прогнозу "Автостата", цены на автомобили в 2018 году могут вырасти еще на 5-7%. Глава агентства Сергей Целиков называе основными факторами роста повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и утилизационного сбора на 15-17% с начала 2018 года. Но это при условии, что в 2018 году российская валюта будет относительно стабильной на уровне 55–65 рублей за $1 и не будет девальвации рубля.