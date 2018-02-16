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© Kia

16 февр 2018 16:01

Аналитика 275

Названы самые продаваемые автомобили Москвы и Санкт-Петербурга

Аналитики подвели итоги продаж новых автомобилей за январь 2018 года, выявив самые популярные модели в Москве и Санкт-Петербурге. Первые места в обоих городах ожидаемо заняли "корейцы".

За январь 2018 года в Москве продали 14 тысяч новых легковых автомобилей (+31%), сообщает "Автостат". И в тройку лидеров столичного рынка вошли сразу три корейские модели.

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Первое место по столице в январе - у Kia Rio, которого купили 935 москвичей. На второй позиции - кроссовер Hyundai Creta (526 штук), а на третьей – седан Hyundai Solaris (503 штуки).

В десятку московского авторынка также вошли Volkswagen Polo (439 шт.), Kia Sportage (436 шт.), Skoda Rapid (428 шт.), Kia cee'd (360 шт.), Skoda Octavia (332 шт.), Nissan X-Trail (331 шт.) и Toyota Camry (310 шт.). Больше всех продажи выросли Kia Sportage (+225%), а единственной моделью, показавшей спад, стал Hyundai Solaris (-26%).

В Санкт-Петербурге картина несколько иная. Здесь в январе 2018 года проданы 5,8 тыс. новых машин (+24,4%). А в модельной структуре спроса сменился лидер. Первым стал Hyundai Creta, проданный тиражом в 304 экземпляра (+54%). 

Второе место - у Volkswagen Polo с показателем 252 экземпляра (+16%). Замыкает тройку лидеров в Северной столице Hyundai Solaris (251 шт.; -16%).Kia Rio c 204 реализованными автомобилями (-23%) находится на четвертом месте, а Skoda Rapid (185 шт.; +28%) – на пятом.

В топовую десятку петербургского рынка в январе также вошли Mitsubishi Outlander (171 шт.; +27%), Renault Duster (168 шт.; +13%), Lada Vesta (166 шт.; +40%), Ford Kuga (161 шт.; +63%) и Lada Largus (133 шт.; +93%).

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