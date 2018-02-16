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© Яндекс

16 февр 2018 15:06

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Беспилотное такси "Яндекс" учится ездить по зимним дорогам России

"Яндекс" опубликовал видео, на котором его беспилотное такси испытывается на дорогах Москвы после снегопада.

Как сообщает компания, прототип беспилотного автомобиля, технологию для которого разрабатывает "Яндекс.Такси", совершил в феврале тестовый выезд на дороги  Москвы.

Он проехал по району Хамовники, где находится главный офис "Яндекса". Заезд состоялся незадолго до снегопада - завалы снега видны на обочинах. И хотя в водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме.

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В "Яндексе" сообщили, что такие выезды важны для обучения беспилотных автомобилей езде зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. И у зимней эксплуатации есть свои особенности.

Так, беспилотнику нужны свои алгоритмы для езды по снегу и льду под колесами. Особые требования зимой предъявляются и к обработке данных с камер обзора системы управления. Изображение с обилием белого цвета сильно отличается от картинки, которую беспилотник "видит" летом. И зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и дорожные знаки. Сбором "зимних" данных команда разработчиков занимается с декабря 2017 года.

Прототип собственного "беспилотника" компания представила в мае, а для  испытаний используются Toyota Prius и Kia Soul.

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