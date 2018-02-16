Беспилотное такси "Яндекс" учится ездить по зимним дорогам России

Как сообщает компания, прототип беспилотного автомобиля, технологию для которого разрабатывает "Яндекс.Такси", совершил в феврале тестовый выезд на дороги Москвы.

Он проехал по району Хамовники, где находится главный офис "Яндекса". Заезд состоялся незадолго до снегопада - завалы снега видны на обочинах. И хотя в водительском кресле находился пилот-испытатель, но поездка прошла полностью в автоматическом режиме.

В "Яндексе" сообщили, что такие выезды важны для обучения беспилотных автомобилей езде зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго. И у зимней эксплуатации есть свои особенности.

Так, беспилотнику нужны свои алгоритмы для езды по снегу и льду под колесами. Особые требования зимой предъявляются и к обработке данных с камер обзора системы управления. Изображение с обилием белого цвета сильно отличается от картинки, которую беспилотник "видит" летом. И зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и дорожные знаки. Сбором "зимних" данных команда разработчиков занимается с декабря 2017 года.

Прототип собственного "беспилотника" компания представила в мае, а для испытаний используются Toyota Prius и Kia Soul.