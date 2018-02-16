МВД предложило отбирать права у злостных нарушителей

Ведомство предлагает дополнить главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения") статьей 12.38 ("Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством"), сообщает ТАСС.

Того же, кто три и более раз попал под административное наказание, предлагают лишать водительских права на срок от одного года до полутора лет, сообщил собеседник агентства. По его словам, нарушения ПДД не будут считаться повторными, если будут зафиксированы камерами.

Также в МВД добавили, что планируется повысить штраф за езду без водительских удостоверений: вместо нынешней суммы до 15 000 рублей предлагается поднять потолок до 30 тысяч рублей.

В 2016 году Госдума приняла в первом чтении законопроект по наказанию за нарушение более трех раз в год одних и тех же ПДД. Это превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет или вопреки запрету регулировщика, невыполнение требования ПДД уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, и ряд других нарушений.

Как сообщили в МВД, второе чтение данного законопроекта запланировано к рассмотрению в весеннюю сессию этого года.